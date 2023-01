Sicurezza, controlli nel pisano: due arresti con cumulo di reati contestati

A Pisa e San Miniato, i Carabinieri hanno condotto un articolato servizio di controllo del territorio, dedicato, più in generale, alla prevenzione ed alla repressione dei reati ed al controllo della circolazione stradale, al fine di scongiurare condotte pericolose alla guida.

Nell’hinterland pisano, i militari della Compagnia Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 29enne, in esecuzione di ordine di carcerazione. Nello specifico l’uomo dovrà scontare una pena di 9 mesi e 16 giorni per i reati di furto, resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e lesioni. Al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa.

Inoltre, sempre i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato in stato di libertà una persona per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, volti ad evidenziare eventuale influenza degli stupefacenti alla guida. Nello specifico, i militari hanno denunciato il conducente che, controllato alla guida di ciclomotore, sorpreso in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ha rifiutato l’accertamento presso la struttura sanitaria, come previsto dal Codice della strada. Inoltre, da ulteriori accertamenti, la persona controllata risultava sprovvista di patente di guida in quanto già sospesa, a seguito di recidiva nel biennio.

A San Miniato, invece, i Carabinieri hanno tratto in arresto un 50enne del Comprensorio del Cuoio, dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere. All’uomo, rintracciato all’interno di un’abitazione di terzi, vengono contestati reati contro il patrimonio, commessi nel fiorentino, nell’estate scorsa. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.