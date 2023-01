Sicurezza, controlli della Polizia a Pisa durante il ponte dell'Epifania: 11 denunce

Durante il ponte della Epifania la Polizia di Stato di Pisa ha eseguito numerosi controlli straordinari nel centro cittadino, al fine di prevenire e contrastare in particolare i fenomeni di microcriminalità diffusa, fra cui furti e spaccio. Oltre 1100 le azioni intraprese, con 1180 persone identificate a partire dal 5 gennaio. Sono state denunciate a piede libero ben 11 persone, per reati di diversa natura. Fra questi due stranieri irregolari sul territorio, che sono stati quindi espulsi con accompagnamento al Centro per i Rimpatri di Roma.

Nei confronti di diversi pregiudicati fermati in città, considerati pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono scattate 7 misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno per 3 anni nel Comune di Pisa.

Singolare la denuncia a piede libero di un cittadino tunisino di 45 anni, regolare sul territorio, fermato in via del Borghetto. All’interno di una lavanderia è stato visto brandire in aria una spada del tipo katana, con lama di 48 cm, per divertirsi. Agli agenti delle Volanti, che lo hanno sottoposto a perquisizione rinvenendo l’arma all’interno di una borsa, ha raccontato di aver trovato la spada in un contenitore dei rifiuti e che poco prima l’aveva estratta per mostrarla ad un suo amico. Ora dovrà rispondere del reato di porto abusivo d’arma.