Dopo il decoro la sicurezza. Confesercenti non vuole spegnere i riflettori sul centro storico ed in particolare sull’asse commerciale di Borgo, area che negli ultimi giorni ha visto una serie di episodi di microcriminalità e accattonaggio molesto. Per questo il presidente Fabrizio Di Sabatino ha chiesto ed ottenuto un incontro con il comando dell’Arma dei Carabinieri, potendo così affrontare le principali questioni con il comandante provinciale colonnello Mauro Izzo, il comandante della Compagnia di Pisa maggiore Andrea Di Nocera ed il tenente colonnello Giovanni Mennella comandante del Reparto operativo di Pisa.

"Dobbiamo innanzitutto ringraziare tutto il comando dell’Arma, a cominciare dal colonnello Izzo, per aver accolto immediatamente la nostra richiesta di incontro - spiega Fabrizio Di Sabatino - Purtoppo in queste ultime settimane soprattutto nell’asse commerciale di Borgo i miei colleghi commercianti stanno registrando un serie di episodi di microcriminalità, a cominciare da furti in pieno giorno all’interno dei negozi. Senza sottovalutare episodi di accattonaggio che in alcun casi diventano vere e proprie aggressioni verbali con minacce. Presenteremo al comando le denunce che potranno, nel caso dell’accattonaggio, portare all’allontanamento con il daspo urbano".

Da parte dell’Arma piena disponibilità a collaborare e soprattutto a rinforzare quel canale diretto "che ci consente - aggiunge il presidente Confesercenti Pisa - di attivarci quasi in tempo reale. Dobbiamo essere degli occhi aggiuntivi vista la nostra posizione privilegiata, in grado di dare una mano e soprattutto riferimenti immediati e precisi alle forze dell’ordine". Confesercenti Pisa con questo incontro vuole ribadire la necessità di mettere in campo tutti gli strumenti per migliorare l’immagine del centro storico.

Ancora Di Sabatino: "L’amministrazione comunale per migliorare il decoro con gli interventi che abbiamo più volta sollecitati, le forze dell’ordine con una collaborazione stretta per rendere sicuro il nostro centro storico. Questo quanto mai necessario in una città che sta vivendo di un flusso continuo di turisti, che adesso possono contare sulla splendida riqualificazione del Bastione del Parlascio per la quale dobbiamo fare un grosso plauso al sindaco Conti, all’assessore Latrofa e all’architetto Guerrazzi. Un vero gioiello - conclude il presidente Confesercenti Pisa - che a maggior ragione deve calarsi in un centro storico all’altezza di tale bellezza".