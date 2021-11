Impegno massimo delle forze dell'ordine nel ponte di Ognissanti: impiegati 300 agenti

Il ponte di Ognissanti ha comportato uno sforzo notevole per la gestione dell'ordine e della sicurezza a Pisa, con tre eventi di rilievo tra sabato 30 ottobre e martedì 2 novembre: la manifestazione 'No Green pass' di sabato pomeriggio, con 1.200 persone che hanno effettuato un lungo corteo per il centro storico; l’incontro di calcio Pisa-Ascoli in notturna di lunedi sera; la visita del presidente brasiliano Bolsonaro alla Torre ieri mattina. La pianificazione dei servizi tecnici e di ordine pubblico da parte della Questura, ha coinvolto il Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il comando della Polizia Municipale, ma anche la Polizia Penitenziaria e i Vigili del Fuoco e, per la visita di Bolsonaro, le guardie dell’Opera della Primaziale.

Nonostante i pericoli insiti nella complessità e nella tipologia degli eventi in questione, non sono emerse criticità. L’impiego complessivo per questa 'tre giorni' è stato di circa 300 agenti, compresi gli 80 operatori dei Reparti Mobili della Polizia di Stato di Genova, Firenze e Roma inviati dal Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, nonostante i concomitanti impegni del G20 a Roma.