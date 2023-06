Luminara: 700 bottiglie di birra sequestrate e pusher in manette

E' stata una Luminara sotto controllo dal punto di vista della sicurezza quella che si è svolta ieri, 16 giugno, nel centro di Pisa. Non sono stati segnalati incidenti e anche il numero di persone sotto l'effetto di alcol che hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale è stato poco rilevante.



Gli agenti del Nosu della Polizia municipale, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, hanno effettuato controlli in alcuni esercizi pubblici del centro storico e hanno sottoposto a sequestro oltre 700 bottiglie di birra messe abusivamente in vendita da extracomunitari, che si aggiravano con grossi borsoni tra le migliaia di persone presenti in piazza dei Cavalieri.

Nel pomeriggio, quando gli agenti avevano già iniziato il monitoraggio in vista del grande afflusso di persone per partecipare all'evento più atteso del Giugno Pisano, è stato arrestato uno spacciatore in piazza Toniolo.

Gli agenti del Nosu infatti hanno notato un giovane seduto attorniato da diversi ragazzini che a turno lo avvicinavano. All’incedere della pattuglia i giovani avventori si dileguavano e l’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish, 70 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 195 euro in biglietti di vario taglio ed un telefono cellulare che squillava incessantemente.



Nel telefono, in particolare, era presente una chat contenente il listino prezzi degli stupefacenti messi in vendita. Nella stessa chat il pusher consigliava anche di acquistare uno stupefacente a prezzo scontato al posto di un altro, che al momento era esaurito.



Lo spacciatore, italiano 22enne, è comparso stamani davanti al giudice monocratico che ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria quattro volte alla settimana, rinviando l’udienza per la celebrazione del processo al 17 luglio prossimo.