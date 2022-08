Ferragosto sul Monte Serra: pronta l'organizzazione per garantire la massima sicurezza

Sarà, come ogni anno, una delle mete preferite per la giornata di Ferragosto. E' atteso infatti un notevole afflusso di persone su tutta l'area del Monte Serra, verso le varie attività ricettive e la località Santallago. Significativo sarà come sempre l'impegno del Comune di Calci, assieme a tutte le forze dell'ordine, Vigili del fuoco, sistema regionale Aib e Protezione Civile, per garantire la massima sicurezza durante l’intera giornata, con un notevole dispiegamento di uomini e mezzi.

Vista la chiusura della Sp 56 Monteserra sul versante di Buti, interrotta per la frana in località Sant’Antone, a differenza degli ultimi anni non ci saranno limitazioni di alcun tipo per scendere dal versante calcesano. Saranno comunque adottati alcuni provvedimenti, che sono stati discussi e concordati anche in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Pisa lo scorso 4 agosto.



Nello specifico:

- dalle 17 alle 19 di lunedì 15 agosto in via comunale di Bisantola sarà istituito il senso unico di marcia da Santallago verso Prato a Calci, nel tratto compreso tra la via Del Cantiere e la Sp 56 Monteserra, per favorire il deflusso da Santallago verso valle;

- a tutela della comunità calcesana e dei fruitori del monte, per gestire al meglio la fase della discesa nelle ore pomeridiane, sarà presente un presidio fisso della Polizia municipale che potrà prendere i provvedimenti che si riterranno necessari come, ad esempio, regolare il senso unico alternato a monte e a valle del restringimento della Sp56 in località Tiricella.

La Polizia locale calcesana opererà in sinergia con i colleghi di Buti e con le altre forze dell’ordine, Carabinieri, Carabinieri Forestali e Polizia di Stato. Gli uomini dell’antincendio boschivo conteranno più squadre operative, con presidi tanto a valle quanto a monte, mentre i Vigili del fuoco attiveranno un presidio a Prato a Calci. La Protezione civile locale sarà attiva con la sala operativa del Centro intercomunale del Monte Pisano e con il sistema di telecamere 'Gli occhi del bosco'. Ci saranno poi un presidio sanitario, che la Croce Rossa Italiana allestirà in località Ceragiola, e una unità cinofila dei Vigili del Fuoco volontari in località Prato a Calci.

Infine, le consuete raccomandazioni di buon senso. Dal Comune raccomandano, a chi trascorrerà la giornata sul monte, di non accendere fuochi o bracieri al di fuori delle aree opportunamente attrezzate; di non parcheggiare le auto agli ingressi o lungo le piste forestali, che devono essere lasciate libere per l'eventuale transito dei mezzi di soccorso; di seguire le indicazioni del personale addetto alla sicurezza presente sul posto; di consultare sempre le previsioni meteo prima di salire sul monte e di mettersi in cammino; di chiamare immediatamente, in caso di emergenza, i numeri di soccorso 115 - 112 – 050.939563.

L'amministrazione comunale ringrazia fin d'ora tutti coloro che saranno impegnanti per garantire la sicurezza e i cittadini per la collaborazione, augurando a tutti un buon Ferragosto.