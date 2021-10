Sicurezza online nelle scuole elementari con la Polizia di Stato

Il 5 ottobre incontri con 50mila studenti in 100 capoluoghi di provincia. A Pisa incontro-workshop al Comprensivo 'Martin Luter King' di Calcinaia

La Polizia Postale, in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti che si celebra il 5 ottobre e in concomitanza della Festa dei Nonni, ha organizzato un workshop sul tema della sicurezza online nelle scuole elementari sul territorio nazionale.

Gli Operatori della Polizia Postale incontreranno oltre 50mila bambini ai quali verrà regalato il libro 'Interland: avventure digitali - in viaggio col nonno alla scoperta del Web'. Il volume, dedicato ai bambini e alle loro famiglie per aiutarli ad affrontare insieme i temi della sicurezza del web, edito da Gribaudo, è stato realizzato dalla Polizia Postale in collaborazione con Google e sarà distribuito gratuitamente anche dalla casa editrice Feltrinelli.

L’iniziativa a Pisa si svolgerà nella mattina di martedì 5 ottobre presso i plessi scolastici dell’Istitito Comprensivo 'Martin Luter King' di Calcinaia, presso i quali gli operatori della specialità incontreranno gli studenti della scuola primaria; la consegna dei libri coinvolgerà 30 classi e circa 60 docenti, con la straordinaria presenza di una nonna o di un nonno per classe.

L’obiettivo delle attività è insegnare ai bambini, sempre più precoci nell’utilizzo dei device, che nel periodo dell’emergenza Covid-19 sono stati sempre più esposti in solitudine sulla rete internet e vittime di reato, a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri.