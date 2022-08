Omicidio via Corridoni, la Prefettura: "Questione sicurezza in zona stazione continuamente monitorata"

"La questione della sicurezza nell’area della stazione è continuamente all’attenzione del Comitato ed è monitorata dalla Prefettura, dal Comune e dalle Forze dell’ordine". E' quanto assicurano da Palazzo del Governo dove ieri si è tenuta una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo l'omicidio di Halim Hamza avvenuto domenica in via Corridoni.



"Il primo punto affrontato dal Comitato è stato quello di verificare l’andamento e gli esiti dei controlli ordinari e straordinari disposti nell’area della stazione ferroviaria nei precedenti Comitati, da ultimo con quelli tenuti in data 28 giugno e 4 agosto in cui si è deciso l’aumento del numero delle Forze di Polizia e delle attività di controllo e sorveglianza della zona - sottolineano dalla Prefettura - tale potenziamento, attuato sia attraverso servizi coordinati da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia municipale di Pisa, sia sulla base dei servizi di istituto disposti in autonomia dalle singole Forze di Polizia, è in corso da mesi".

E proprio nella riunione del Comitato dello scorso 4 agosto (dunque pochi giorni prima del delitto), era stato concordato di rafforzare ulteriormente le attività e il numero delle Forze di Polizia nella stazione e nell’area limitrofa.

"Questo potenziando posti di controllo, attività di vigilanza e di identificazione dei soggetti ritenuti pericolosi o sospetti, adottando ogni provvedimento di competenza relativamente alle misure di prevenzione, ai provvedimenti amministrativi scaturenti dalla irregolare presenza sul territorio nazionale, al controllo degli esercizi commerciali, al fine di realizzare una sempre più pregnante, mirata e capillare azione di prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e spaccio - sottolineano ancora dalla Prefettura - tali attività, come concordato nel corso del Comitato di ieri, saranno ulteriormente portate avanti da tutte le autorità competenti, mediante la valorizzazione e il rafforzamento di ogni attività utile a realizzare una sempre migliore vivibilità della zona".