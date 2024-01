Sicurezza in zona stazione, esercenti uniti sull'importanza di decoro e pulizia come ricetta anti-degrado

La questione sicurezza in zona stazione è tornata sotto i riflettori in città dopo la recente uccisione di Ilyes Amri, il 25enne tunisino aggredito letalmente a coltellate in Piazza Vittorio Emanuele II la sera del 5 gennaio. Se n'è occupata la politica, con esponenti di varie forze che hanno riaperto il dibattito sull’efficacia delle misure attualmente attive per presidiare la zona, e se ne stanno occupando le autorità competenti, come sappiamo dall’avvenuta riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 9 gennaio.

Ascoltando le esperienze e le opinioni di commercianti e residenti dell’area, PisaToday ha raccolto la voce di persone che fanno quotidiana esperienza diretta delle problematiche esistenti, in una mattinata che ha visto la zona presidiata dai militari dell'Esercito. La presenza dei militari è stata voluta e ottenuta dalla Lega nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', ripristinata a Pisa lo scorso settembre.



Il primo esercizio commerciale a cui abbiamo chiesto di raccontare esperienze e opinioni sul tema della sicurezza è una storica pizzeria di via Corridoni.

“La nostra attività, che è ormai solida e portata avanti da 48 anni, non è direttamente interessata da problemi di sicurezza, noi riusciamo a lavorare bene. La cosa che si potrebbe migliorare - commenta il titolare - è la cura del decoro urbano. Questo aspetto può aiutare sia noi come attività a risultare ancora più attraenti agli occhi di un potenziale cliente che passa davanti alla nostra porta, sia come deterrente per azioni che causano il sentore di insicurezza".

Percorrendo via Corridoni per arrivare nel cuore della stazione ci confrontiamo anche con la reception di un hotel: "Non riceviamo particolari segnalazioni dai nostri clienti, se non saltuarie richieste di informazioni sullo stato di sicurezza dell'area, ma tutto sommato non possiamo dire che ci capiti di avere clienti che subiscono aggressioni o che abbiano problemi dovuti alla frequentazione della zona".

Spostandoci, però, di soli pochi metri, quelli necessari ad attraversare viale Gramsci da un lato all'altro, i commenti sono differenti, e arrivano da dipendenti di bar e attività con lunghi orari d'apertura: "Qui di situazioni ambigue, quando non pericolose, ne vediamo tante ogni giorno. Se non avete visto niente di strano adesso è per via dell'orario: la mattina questa zona è tendenzialmente più tranquilla - racconta la titolare di un bar - ma già dal pomeriggio basta guardare verso la stazione dal nostro bancone per notare situazioni degradanti, che si moltiplicano in primavera e in estate. Noi facciamo anche segnalazioni alle forze dell'ordine che troviamo di pattuglia quando necessario, ma spesso non succede niente dopo". Abbiamo chiesto alla signora cosa potrebbe aiutare a contrastare queste situazioni, e anche lei ci ha risposto che interventi di decoro urbano potrebbero essere d'aiuto. "La mia speranza - aggiunge - è che i lavori di riqualificazione del viale e della piazza della Stazione facciano morire certe attività illecite che vedo con i miei occhi ogni giorno".

Questa speranza è condivisa con altri esercenti, in particolare con il titolare di un minimarket che racconta: "Il mio negozio si trova in una zona di ampio passaggio, c'è sempre molto movimento e in mezzo a questo ho imparato a riconoscere anche quello sospetto. Però devo dire che da quando sono terminati i lavori su questo lato del viale [a metà novembre scorso, ndr] ho visto che ci sono meno situazioni potenzialmente pericolose. Penso che tenere bene questa piazza a livello di pulizia e di opere sia buono per migliorare la sicurezza di tutti. Io, comunque, conosco molto bene la zona, perché ci abito anche: come cittadino posso dire che di sera è un posto difficile in cui star tranquilli, quasi ogni sera dalla finestra di casa mia sento urla, schiamazzi e rumore di bottiglie di vetro che si rompono. Capisco che la gente abbia paura".

Siamo infine entrati in un'attività di rivendita di oggettistica e gadget poco distante da un fondo di proprietà del Comune di Pisa. Ad accoglierci e a parlare con noi un ragazzo del Bangladesh, in Italia da meno di un anno, che lavora nel negozio da luglio: poco tempo, ma abbastanza per rendersi conto dei movimenti che avvengono davanti ai suoi occhi. "Qui dentro non mi sono mai arrivati problemi, ma subito fuori dalla vetrina di questo negozio, davanti alla quale vedo il passaggio di residenti e di turisti, mi sono reso conto che le persone affrettano sempre molto il passo e abbassano lo sguardo. Hanno paura soprattutto nelle ore che vanno dal pomeriggio alla sera tardi, orario in cui il negozio chiude, e hanno anche le loro ragioni per averne: urla e situazioni pericolose fanno parte della realtà di questa zona".

Il quadro complessivo è quello di un'effettiva esistenza di realtà degradanti in zona stazione, che tuttavia la sola presenza di Esercito e forze dell'ordine non possono arginare. La voce di cittadini ed esercenti sembra dunque percorrere la via dell'importanza del decoro urbano dell'area come ricetta per tentare di arginare alcune situazioni di degrado presenti che preoccupano chi la zona la vive ogni giorno.