Strade più sicure, maggiore videosorveglianza e organico ampliato: il 2022 della Polizia municipale

Numeri confortanti, molti risultati di prestigio ottenuti ma, soprattutto, la conferma diretta dalla popolazione di un rapporto di fiducia forte e intenso. In estrema sintesi è questo il bilancio del 2022 stilato dal comandante Alberto Messerini e dall'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno riguardo all'operato della Polizia municipale, che qualche giorno fa aveva anticipato alcuni dati relativi principalmente agli arresti e al sequestro di merce abusiva o contraffatta. Il responsabile della Polizia locale e l'assessore di riferimento completano il quadro sottolineando i molti aspetti positivi ereditati dal 2022 e alcuni dati in peggioramento rispetto al bilancio del 2021.

"Gli agenti della municipale sono il presidio dell'amministrazione sul territorio - commenta Giovanna Bonanno - e rappresentano l'anello di congiunzione tra le istituzioni cittadine e la popolazione. Grazie agli investimenti operati dal Comune dal 2018 a oggi, questo corpo così importante è stato migliorato, ringiovanito e potenziato. Basti pensare alle 74 unità assunte che sono andate a incrementare l'organico operativo: un terzo bando di assunzione verrà pubblicato a breve". L'assessore rimarca anche il dato dei finanziamenti ottenuti da Ministero dell'interno, Presidenza del consiglio dei ministri e Regione: "In totale abbiamo superato il milione e 47mila euro, che sono serviti sia ad ampliare l'organico, sia a dotare il corpo di strumentazioni all'avanguardia, sia di incrementare il sistema di videosorveglianza con il raddoppio delle telecamere distribuite sul territorio comunale".

"Il 2022 anche per noi ha rappresentato il pieno ritorno alla normalità, dopo le restrizioni della fase pandemica più acuta - aggiunge il comandante Messerini - con il ritorno, ad esempio, della piena mobilità dei cittadini sono riprese anche le 'cattive abitudini' sulle strade. E sono cresciute anche le telefonate indirizzate alla nostra centrale operativa: si va dalle semplici segnalazioni delle buche, alle denunce per furti o aggressioni. Ci sono anche richieste curiose e insolite, come persone anziane che chiedono informazioni sull'orario dei mezzi pubblici o sulle ricerche di animali domestici dispersi. Ma sono attestazioni di stima e fiducia che confermano quanto la polizia municipale rappresenti ormai un punto di riferimento per la popolazione":

I dati

CENTRALE OPERATIVA. Attiva tutti i giorni dalle 7 all'1 di notte e 24 ore su 24 nei fine settimana, ha gestito 68.046 chiamate (61.405 nel 2021) con una media di 186 contatti giornalieri, che si sommano ai 3.506 accessi personali nell'Ufficio relazioni esterni, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì.

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. Le sanzioni sono passate da 121.771 nel 2021 a 179.362 nel 2022, grazie all'incremento dei controlli e delle strumentazioni tecnologiche di presidio agli accessi in Ztl, oltre alle apparecchiature per la lettura delle targhe installate sul litorale. Gli accessi non autorizzati in Ztl sono passati da 63.532 a 97.326.

DENUNCE. Gli uffici che si occupano di contenziosi hanno trattato 107 ricorsi al sindaco, 860 ricorsi al prefetto (402 nel 2021), 252 ricorsi al giudice di pace (115 un anno fa) con 320 udienze patrocinate. 115 le altre violazioni amministrative per inosservanza delle normative sul commercio, sui pubblici esercizi, sulla pubblicità e sulle ordinanze comunali e del sindaco.

INCIDENTI STRADALI. I sinistri rilevati dalla municipale sono passati da 1.075 del 2021 a 1.085 nel 2022, ma si nota una netta flessione negli incidenti mortali che sono scesi da 11 a 2. "I luoghi più interessati dagli incidenti sono le rotatorie, via Aurelia, via Emilia e viale D'Annunzio" spiega Messerini. "La netta flessione dei sinistri mortali è dovuta però proprio all'incremento delle rotatorie, che consentono di smaltire il traffico con maggiore sicurezza rispetto ai classici crocevia con semaforo o con stop e precedenza".

POLIZIA GIUDIZIARIA. Questo reparto ha inoltrato 323 notizie di reato alla Procura della Repubblica (175 un anno fa), ricevuto 171 querele (67 nel 2021) ed eseguito ben 76 trattamenti sanitari obbligatori contro i 12 del 2021.

POLIZIA AMMINISTRATIVA. "Il reparto è stato interamente rinnovato - sottolinea il comandante - gli agenti si occupano principalmente dei controlli in ambito commerciale e sulle strutture alberghiere e ricettive. In tal senso è molto importante la collaborazione avviata da diversi mesi con la Questura e il Comando provinciale della guardia di finanza per mappare e controllare tutti i bed and breakfast in città".

POLIZIA EDILIZIA E AMBIENTALE. In flessione infine l'attività di questo reparto, che ha effettuato 87 controlli edilizi rispetto ai 123 del 2021, elevando 27 sanzioni amministrative contro le 31 dell'anno precedente.

"Il 2022 ci lascia in eredità - conclude Alberto Messerini - il nucleo della polizia turistica, il reparto navigazione acque interne e navigazione da diporto che svolge le proprie operazioni sul Canale dei Navicelli e il reparto volo a pilotaggio remoto, dotato di due droni per il controllo del territorio dall'alto. Tutto il corpo festeggerà domani, venerdì 20 gennaio, in occasione della ricorrenza del santo patrono San Sebastiano. La messa in celebrazione del protettore si svolgerà alle 15 nella chiesa di San Paolo a ripa d'Arno alla presenza dell'arcivescovo Benotto".

"Nel 2023 il corpo della municipale proseguirà inoltre nella campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione nelle scuole pisane. Gli interventi curati dagli agenti e dal personale della Polizia municipale sono volti a promuovere l'educazione alla legalità per la formazione dei cittadini del domani. Senza dimenticare che tutto l'organico è formato per le manovre di primo soccorso e per l'utilizzo del defibrillatore".