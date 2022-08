Vecchiano: dopo l'incendio adesso il pericolo è legato alle piogge

"Interventi urgenti per la pulizia dei canali consortili ovvero delle fosse di scolo a cura anche del Consorzio 1 Toscana Nord con la piena collaborazione del nostro Ente e un monitoraggio costante da eseguire in sinergia tra la nostra amministrazione comunale da parte e la Regione Toscana per il rischio idrogeologico idraulico a Filettole anche in seguito all'incendio di Laiano" con queste parole il sindaco Massimiliano Angori illustra la ricetta per far fronte alla situazione nella frazione filettolina in seguito all'evento incendiario dello scorso 22 luglio in cui sono andati in fumo 90 ettari di bosco.

"Riteniamo fondamentale monitorare sin da ora la situazione anche in vista delle piogge autunnali, anche in relazione a questo forte periodo di siccità, soprattutto dal momento che il bosco bruciato rappresenta una situazione di vegetazione mancante proprio in corrispondenza della via Fondo dell'Albero, già sottoposta a rischio idraulico come dimostrano anche i progetti di rafforzamento della sicurezza idraulica in corso di attuazione, proprio in collaborazione con l'ente consortile e quello regionale. Attraverso una mia missiva pertanto" prosegue Angori. "Chiedo al Consorzio e alla Regione di attuare i necessari interventi prioritari sin da ora per far fronte alla situazione, e anche di pianificare un apposito incontro per mettere a punto tutte le azioni necessarie, ivi comprese quelle del Comune, per rafforzare la sicurezza idrogeologica. Inoltre, pur essendo quelli bruciati terreni di proprietà privata in larga parte, è necessario iniziare a concertare anche opere di ripiantumazione della vegetazione, nel limite delle nostre possibilità e di quelle generali previste in questi casi" conclude il primo cittadino.