Vecchiano, sicurezza in via della Barra: via libera al sistema di videosorveglianza integrata

Riunione lo scorso 30 marzo in Sala Consiliare tra l’amministrazione comunale di Vecchiano e i residenti di via della Barra per fare il punto sulla situazione della sicurezza urbana nella zona. Erano presenti, oltre al sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alla Mobilità Mina Canarini, il comandante della Polizia municipale Marcello Carrara e il comandante della Stazione dei Carabinieri di Migliarino Arturo Casella.

“Una delle novità annunciate anche in sede di riunione è la messa a punto del nuovo Regolamento per la Disciplina del Sistema di Videosorveglianza, approvato all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale del 17 marzo scorso - afferma il sindaco Massimiliano Angori - questo documento, in pratica, stabilisce che su tutto il territorio comunale potranno essere posizionate telecamere modulari e mobili, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo del campo di ripresa".

"Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile, conformi ai principi di privacy by design e default contenuti nel RGDPR vengono posizionati secondo necessità, nei luoghi ricadenti anche in proprietà privata ma che possono essere teatro di illeciti, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine” afferma ancora il primo cittadino.

“La nostra amministrazione comunale è al lavoro sul tema della sicurezza urbana in via della Barra almeno dal 2018, così come chiarito anche dagli interventi delle forze dell’ordine presenti alla riunione; proprio il 2018, peraltro, è l’anno in cui abbiamo deciso anche di rendere il traffico viario nella strada a senso unico alternato, con la finalità di alleggerire qualsiasi tipo di traffico in questa zona, dove, attraverso l’apporto concreto della nostra Polizia municipale abbiamo installato alcuni restringimenti fisici di carreggiata per indurre a rispettare il limite di velocità massima di 30 km/h e meglio proteggere i pedoni - spiega l’assessore alla Mobilità Mina Canarini - il sistema di videosorveglianza integrata che abbiamo approvato con il già citato Regolamento, dunque, garantisce la finalità pubblica dell'intervento: infatti sia enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati possono concorrere all’estensione e all’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l’acquisto diretto, l'installazione e la conseguente cessione al Comune della strumentazione utile ad integrare l’impianto esistente; il tutto previa la stipula di una specifica convenzione approvata dalla Giunta municipale. La cessione al Comune avviene a titolo di piena proprietà: pertanto il Comune ne assumerà l’uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi impianti e la proprietà medesima delle immagini”.

“Attraverso, dunque, questo ulteriore passaggio realizzato con l’approvazione del Regolamento è nostra intenzione andare ad incrementare sempre più la sicurezza urbana nella zona di via della Barra. A stretto giro sarà, inoltre, ripristinata la postazione video sorvegliata comunale dotata di lettore targhe. Infine è già convocato un prossimo incontro in loco, e dunque in via della Barra, alla presenza delle forze dell’ordine e dei residenti per mettere a punto anche alcune azioni operative volte a scoraggiare sempre più i traffici illeciti collegati alla criminalità in questa area di territorio” concludono Angori e Canarini.