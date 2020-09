Sicurezza zona stazione: in un mese 12 Daspo e 20 imprese sanzionate su 45

Si è svolto stamattina, 1 settembre, nei locali della Sesta Porta, un incontro fra il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dall’onorevole Edoardo Ziello e dall’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno, con i residenti del quartiere della Stazione. Sul tavolo le problematiche della sicurezza e del decoro nella zona. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare le attività della Polizia Municipale nel mese di agosto, a seguito dell’atto di indirizzo del Sindaco che ha disposto l’intensificazione dei controlli nel quadrilatero cittadino compreso tra piazza della Stazione, Piazza Vittorio Emanuele II, via Corridoni, via Chiassetto San Marco, Via Cattaneo, Piazza Guerrazzi e via Benedetto Croce.

Nel periodo preso in esame, dal 1 al 30 agosto, i servizi effettuati hanno visto l’impiego quotidiano di 4 pattuglie distribuite su due turni, per un totale di 16 agenti ogni giorno impegnati nella zona a svolgere un servizio di vigilanza e prevenzione. Gli sforzi della Polizia Municipale si sono concentrati partendo dalla zona Stazione e arrivando fino a via Cattaneo, attraverso controlli specifici, eseguiti congiuntamente dal Nucleo Centro Storico Stazione, dal Nucleo Operativo Sicurezza Urbana, dalla Polizia Giudiziaria e dalla Polizia Amministrativa, con l’ausilio del Gruppo Cinofili per interventi volti ad individuare e perseguire lo spaccio ed il consumo di droghe.

In particolare sono stati controllati esercizi di vicinato, minimarket e strutture ricettive (B&B) per un totale di 45 attività commerciali. In 20 sono state sanzionate per aver violato norme nazionali, regionali e regolamenti comunali; di queste, 15 sono state sanzionate con multe di 1000 euro, 2 con sanzioni da 2000 euro e altre 3 con multe da 400 a 3000 euro. A queste si aggiunge un intervento in via Cattaneo su un attività commerciale del tutto sprovvista delle necessarie autorizzazioni, sanzionata con multa da 5000 euro, con aggiunta richiesta dell’applicazione della sanzione accessoria di chiusura immediata. Il Nucleo Centro Storico Stazione ha inoltre allontanato persone che avevano occupato abusivamente un edificio di via Corridoni, usato come ricovero precario notturno e sono stati effettuati interventi presso abitazioni private in via Chiassetto San Marco per liberare gli immobili occupati abusivamente.

Durante le operazioni di controllo del Nucleo Operativo di Sicurezza urbana sono state effettuate 16 identificazioni, elevati 5 verbali di violazione per ubriachezza molesta, emanati 12 Daspo, denunciate 3 persone, effettuato un arresto. Molti gli interventi di Polizia Giudiziaria, compreso l’episodio di violenza presso la Snai, dove è scattata la denuncia per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, a seguito del quale l’Amministrazione Comunale ha segnalato la situazione e avanzato al Questore la richiesta di disporre la chiusura dell’attività.