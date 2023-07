Progetti: siglato l'accordo preliminare per il Distretto Rurale del monte pisano e della piana di Pisa

I Comuni di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano fanno squadra e mirano alla costituzione del 'Distretto Rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa'. La firma dell’accordo preliminare e programmatico è stato ospitato questa mattina nella sala conferenze del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, nello splendido contesto della Certosa di Calci.

Obiettivo dell’accordo, che in questa fase vede come capofila il Comune di Pisa, è promuovere e partecipare alla costituzione di un’associazione fra partner pubblici e privati quale soggetto referente del costituendo Distretto Rurale, che successivamente potrà essere ufficialmente riconosciuto dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Ambiente. Una volta riconosciuto, il Distretto Rurale potrà realizzare progetti di promozione e valorizzazione del territorio e della produzione agricola locale, progetti capaci di coinvolgere sinergicamente più settori economici - agricoltura in primis, ma anche artigianato, turismo e commercio - e di intercettare finanziamenti specifici.

Il Distretto Rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa, dunque, è per i Comuni coinvolti una nuova opportunità di sviluppo e tutela del territorio: facendo leva sulla ruralità, sulla qualità delle produzioni agroalimentari e sulle bellezze del proprio territorio, i Comuni di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano avranno uno strumento in più per promuovere lo sviluppo del territorio rurale, per favorire l’integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, per salvaguardare e valorizzare il paesaggio e le aree protette, oltre che per promuovere il consumo dei prodotti territoriali.

Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci, ha commentato: "Da tempo, anche a seguito di un percorso consiliare di valutazione, il Comune di Calci si era mosso per cercare di capire quale potesse essere uno strumento nuovo ed aggiuntivo per valorizzare ulteriormente i propri prodotti d'eccellenza, a partire da quelli agricoli, e con essi tutto il territorio. L'idea di optare, fra le varie possibilità, sul Distretto Rurale, forma riconosciuta e valorizzata da apposta Legge Regionale, era emersa chiaramente anche da operatori del territorio e associazioni di categoria. Abbiamo così sostenuto con convinzione il progetto e facendocene promotori, devo dirlo, abbiamo trovato da subito l’interesse e la piena sinergia dei Comuni circostanti, che ringraziamo. Il nostro grazie altresì va al Comune di Pisa, che in questa fase ha accettato di svolgere il ruolo di capofila, e all’assessore Stefano Tordella, che si è adoperato fattivamente per raggiungere il risultato di oggi, sancito con questa firma. Ora continueremo a lavorare in questa direzione perché siamo convinti che il territorio possa crescere e svilupparsi di più solo attingendo a nuove opportunità, anche di finanziamento, che è più facile ottenere se si lavora in ottica di area".



Il sindaco di Pisa Michele Conti ha aggiunto: "Quello di stamani è un accordo importante per la nostra città e i Comuni dell’area pisana, un territorio con grande vocazione agricola che viene dal passato ma che esiste ancora oggi. La tipicità e l’autenticità delle nostre produzioni agroalimentari rappresentano un valore aggiunto che va difeso e tutelato, poiché valgono anche in termini economici e occupazionali. Produzioni di eccellenza vogliono dire mantenere un forte legame con il territorio, penso all’olio, ai cereali, agli ortaggi. Mi piace ricordare il collegamento tra la tradizione pisana della cecina e la produzione dei ceci che nella piana pisana sono prodotti da decenni. L’accordo sul distretto rurale può senz’altro contribuire alla valorizzazione del territorio e della nostra enogastronomia".

Gabriele Meucci, assessore politiche per la semplificazione amministrativa del Comune di San Giuliano Terme, ha sottolineato: "Sebbene l'area pisana sia caratterizzata dal terziario, la firma di oggi è molto importante per un territorio con importanti presenze agricole. Un aspetto fondamentale della stipula è l'inizio di una stretta cooperazione tra i comuni dell'area pisana, evidenziando l'importanza di fare rete e unire le forze delle pubbliche amministrazioni, in questo caso per un settore determinante come quello dell'agricoltura. Una rilevanza che deve essere trattata a livello sistemico: ricordiamoci che senza il settore agricolo non avremmo il mangiare in tavola".



L'assessore all'ambiente e all'agricoltura del Comune di Vecchiano, Mina Canarini, ha spiegato: "Il percorso intrapreso per dar vita al Distretto Rurale conferma ancor di più quanto per noi sia importante la sinergia fra i territori, ciascuno con le proprie peculiarità ma comunque capaci di portare avanti politiche di area. E il Distretto Rurale sarà uno strumento in più per promuovere i nostri territori ma anche, non va dimenticato, il capitale umano che in questi territori abita, lavora, investe". Ha concluso il giro di interventi Fabiola Franchi, assessore turismo, ambiente e politiche agricole del Comune di Vicopisano: "La firma di oggi è l’inizio di un percorso ma anche la chiusura di un cerchio. Come Comune di Vicopisano abbiamo sempre cercato di attivare le sinergie più opportune per valorizzare al meglio il territorio, e in questo caso siamo convinti che il Distretto Rurale potrà dare nuovo impulso sia ai prodotti locali sia a tutti i settori ad esso collegati, a cominciare dal turismo".