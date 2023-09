Siglata la convenzione tra Fondazione Sipario Toscana e Accademia dei Riuniti per riportare il grande teatro a Volterra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Fanno rete e iniziano una collaborazione Fondazione Sipario Toscana e Accademia dei Riuniti per la piena valorizzazione del "Persio Flacco", teatro gioiello e vanto della città di Volterra. Frutto di questa collaborazione saranno le prossime due stagioni teatrali, quelle 2023-24 e 2024-25. A fine mese verrà presentato il cartellone che si annuncia di livello nazionale con tante proposte dedicate a chi ama il teatro, ma anche a chi vi si avvicina per la prima volta, con spettacoli in serale e spettacoli di teatro ragazzi sia per le scuole del territorio che in domenicale per le famiglie.

"L'unione delle due realtà è nata per valorizzare il bellissimo e storico Teatro Persio Flacco e fornire una proposta culturale di qualità ai cittadini di Volterra e delle zone limitrofe - spiega Pier Paolo Tognocchi Presidente della Fondazione Sipario Toscana La Città del Teatro - il teatro costituisce da sempre uno dei luoghi simbolo della cultura, uno spazio di condivisione. La collaborazione con l’Accademia dei Riuniti è nata con l'obiettivo di costruire una sinergia che punti alla valorizzazione della rete teatrale come pilastro dell'offerta culturale. Sipario è un centro di produzione riconosciuto a livello nazionale".

"Il Presidente dell'Accademia dei Riuniti Stefano Picciolini e l'intero Seggio dell'Accademia, sono convinti che questa partnership coniughi al meglio il valore di uno storico e splendido teatro, tra i gioielli della città di Volterra, e la competenza e l'esperienza di una realtà teatrale tra le più importanti delle regione quale è la Fondazione Sipario Toscana".