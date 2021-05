Università, Simone Boccaccio trionfa nella competizione di progettazione 'You, Design'

Dopo circa sei mesi di lavoro svolto interamente on-line, si è conclusa la gara 'You, design' per la progettazione di una passerella pedonale di 60 metri di luce libera situata virtualmente nei pressi di Stoccarda, in Germania, e riservata agli studenti dell’Ateneo pisano. La prestigiosa collaborazione internazionale università-impresa è intercorsa tra il corso di Progetto di Strutture Speciali, di cui è titolare il professor Maurizio Froli e co-docente l’ingegner Francesco Laccone, e lo Studio internazionale di ingegneria e architettura SBP, celebre per i suoi progetti di ponti avveniristici e grandi coperture che si è fatto promotore della competizione avente come tema il progetto di una passerella ciclo-pedonale che scavalca il fiume Neckar nei pressi di Stoccarda, sede principale di SBP.

Gli studenti hanno ricevuto istruzione e guida alla progettazione di passerelle, oltre che dai propri docenti, anche nel corso di alcuni workshop on-line tenuti da progettisti dello Studio SBP, tra i quali Andreas Keil, direttore della Bridge Division, Daniel Gebreiter, Conceptual Design Lead e Matteo Dini, Project Manager e già allievo dell’Università di Pisa. Il vincitore della competizione è risultato lo studente Simone Boccaccio con un progetto avveniristico di passerella sorretta da una struttura membranale del tipo Grid-Shell. Seconda classificata la studentessa Michela Blasi con il progetto di una elegante passerella del tipo arco-telaio in cemento armato precompresso. Terzo classificato lo studente Lorenzo Boschi con il progetto di una passerella strallata. Il primo classificato Simone Boccaccio ha vinto in premio un periodo di tirocinio retribuito di sei mesi da svolgersi nella sede principale di SBP a Stoccarda a partire da settembre.