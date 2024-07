Non ci stanno i sindacati e rispondono alle critiche, critiche come quella mossa dal coordinatore pisano e consigliere regionale di Fdi Diego Petrucci ("il centro storico non viene pulito adeguatamente da Geofor") ad un incontro promosso con i commercianti. In due distinte note, Usb prima e Cobas poi, contrattaccano sia a livello di categorie che per per difendere la professionalità degli operatori.

"In questi giorni, i giornali locali - scrive in una nota Usb Geofor - stanno pubblicando articoli dove i commercianti del centro storico di Pisa si lamentano dell’operato dei lavoratori Geofor. La miccia è stata accesa da Fratelli d’Italia, che, sempre in cerca di conferme elettorali e forte del populismo becero che l’attuale classe politica ci offre, va ad incontrare la categoria più prepotente, più esigente e sopratutto più privilegiata di Pisa, i commercianti del centro storico. I costi che i cittadini Pisani sostengono per la tari sono alti, ma chi pensa che quei soldi vengano destinati solamente al servizio si sbaglia. Quei soldi servono anche a sostenere le spese delle scelte sbagliate delle amministrazioni comunali. Con i soldi della tari per esempio si mantiene quell’inutile 'carrozzone' che è Retiambiente e i sindaci, compreso il sindaco di Pisa, non si sono opposti al vertiginoso aumento di stipendi dei vertici di Retiambiente, ma anche lui ha votato a favore ed ha cercato di sabotare il nostro sciopero proclamato a suo tempo per denunciare il tutto".

"L’attacco gratuito fatto dai commercianti del centro storico di Pisa nei confronti dei lavoratori Geofor - insiste il sindacato - è veramente ridicolo e privo di qualsiasi fondamento. Non solo, ma i lavoratori Geofor possono testimoniare che proprio in quella categoria vengono riscontrate le peggiori negligenze nella differenziazione dei rifiuti, e che sempre in quella categoria si trovano gli utenti più prepotenti che conferiscono quotidianamente sacchi pesanti fregandosene altamente dei lavoratori Geofor. Fratelli d’Italia impari ad incontrare i lavoratori anziché i 'commercianti del centro storico' e si ricordi che esistono categorie di commercianti emarginate nelle periferie che non godono dei privilegi dei loro colleghi. Concludiamo informando tutti che i lavoratori Geofor svolgono il proprio dovere con diligenza e professionalità, che sanno benissimo di effettuare un servizio per la comunità ma i lavoratori non sono servi di nessuno, né delle amministrazioni comunali, né dei partiti politici in cerca di consensi".

I Cobas Lavoro Privato ricordano il passato sofferto dai lavoratori: "Dal 2018/2019, quando i sindacati evidenziarono le condizioni dei lavoratori dell’igiene ambientale, che in quel momento lavoravano nelle cooperative in appalti Geofor; viste le paghe da fame, i mezzi in condizioni tutt’altro sicure ed efficienti, la scarsa attenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, con la parola d’ordine: correre, correre! La politica si ammantò di sensibilità e comprensione, dalle piccole amministrazioni comunali, fino alla Regione Toscana. Gli interventi in favore degli spazzini pisani affinché migliorasse la loro condizione economica non si fecero attendere, oltretutto era in previsione una evoluzione della gestione del settore, che ha portato cambiamenti che a nostro avviso devono ancora trovare un percorso concreto. Ma le cose cambiano, come le opinioni sugli operai. Dopo che i lavoratori delle cooperative hanno trovato spazio in Geofor con l’internalizzazione del gennaio 2020 (ora sono più di 800 gli addetti Geofor), a distanza di pochi anni, quello che prima sembrava poter funzionare, si è trasformato in un disastro di inefficienza e di scarsa presenza sul territorio dei 27 Comuni della Provincia pisana dove operano i lavoratori Geofor. Su questo piano il Comune di Pisa non è da meno, con la pretesa di nuove attrezzature, passaggi più frequenti e l’obbligo di fornire agli addetti dei mezzi sempre più efficienti, il Comune di Pisa, e in particolare Fratelli d’Italia, non pare soddisfatto".

"Come Sindacato Cobas - aggiunge il sindacato in tono polemico - ci siamo chiesti se l’Amministrazione Comunale di Pisa non stia puntando a contrattare da sola il prezzo della Tari, anziché sottostare ad ATO e Arera. Se così fosse noi lo interpretiamo in un solo modo: che gli operai Geofor tornino pure a lavorare nelle Cooperative, che di nuovo si accontentino di una paga da fame, che la sicurezza sul luogo di lavoro conti ma quando c’è da correre per finire il giro che lo facciano, per non innervosire qualche Sindaco o Assessore. I mezzi di lavoro anche se hanno le gomme consumate con un po’ di attenzione potrebbero circolare. Se questa fosse la tendenza, il Sindacato Cobas sarebbe interessato ad un incontro con Sindaci e Assessori che rimpiangono i vecchi tempi, quando spendevano di meno, mentre 600 operai erano poveri pur lavorando tutti i giorni nell’Igiene Ambientale, un lavoro duro che non conosce soste, dal lunedì alla domenica, per un servizio essenziale a tutti i cittadini. Poi siamo disposti anche ad affrontare il tema del 'decoro urbano', tanto caro ad alcune categorie".