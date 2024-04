I sindacati di Polizia FSP Polizia di Stato, SAP e Lo Scudo hanno avuto un confronto, nella giornata di lunedì 15 aprile, con il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni, intervenuto in videocollegamento come relatore al convegno dal titolo 'Difendiamo le forze dell’ordine, il ruolo del Governo e dell’Europa per la nostra sicurezza' organizzato a Pisa dall’europarlamentare Susanna Ceccardi.

"La circostanza - commentano i Segretari provinciali Lorenzo Cardogna, Luca Collecchi e Pietro Taccogna - è stata anche l’occasione per rappresentare, all’esponente del Ministero dell’interno, la necessità di trovare una soluzione alla sempre più grave carenza di personale negli organici della Polizia di Stato di Pisa. La delegazione sindacale, attraverso una lettera consegnata al Sottosegretario, ha evidenziato la complessità della realtà pisana".

"Infatti Pisa, in aggiunta alla popolazione residente, conta oltre 50.000 studenti - proseguono i responsabili dei tre sindacati - che frequentano i tre atenei universitari (Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale) di fama internazionale, una stazione ferroviaria che rappresenta uno snodo fondamentale della direttrice tirrenica con milioni di passeggeri, un aeroporto internazionale con milioni di passeggeri, piazza dei Miracoli con la Torre Pendente, patrimonio dell’umanità, che ogni anno richiama alcuni milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, una squadra di calcio che è seguita da migliaia di tifosi sia in casa che in trasferta, un litorale che ogni estate si popola di centinaia di migliaia di turisti, un porto turistico, lo stabilimento Piaggio di Pontedera, una situazione politica caratterizzata da molti movimenti della sinistra antagonista, oltre alla presenza della base militare USA di Camp Darby".

"Le peculiarità richiamate hanno, oggettivamente, importanti ricadute sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica - sottolineano Cardogna, Collecchi e Taccogna - che richiedono un impegno straordinario e che attualmente, con l’organico su cui può contare la Questura di Pisa e gli Uffici di specialità della Polizia di Stato, mettono in seria difficoltà l’operatività dell’apparato sicurezza ed i fatti del 23 febbraio scorso, purtroppo, ce lo dimostrano ampiamente".

"E' stato pertanto evidenziato quanto sia assolutamente necessario e urgente, innanzitutto, evitare gli effetti nefasti del decreto del Capo della Polizia del 28 giugno 2022, che prevede come l’organico della Questura di Pisa debba essere progressivamente decrementato e adeguato alle nuove tabelle nazionali, frutto di scelte politiche dei precedenti Governi che non temiamo di definire scellerate, passando dalle circa 230 unità odierne, già palesemente insufficienti, a sole 197, determinando il rischio di un clamoroso e deleterio collasso del sistema sicurezza a Pisa".

"La Questura di Pisa - concludono i segretari Cardogna, Collecchi e Taccogna - per le peculiarità del complesso sistema sicurezza che caratterizza la città, nonostante l’ottimo lavoro svolto dall’attuale questore Salvo per una più efficiente organizzazione dei processi lavorativi e una migliore allocazione delle risorse umane, necessità nell’immediato di un incremento di almeno 30 unità del ruolo di base, che la porti a livelli pari a Questure di identica fascia, anche con un più logico riequilibrio tra ruoli. Il Sottosegretario ha garantito un suo fattivo interessamento nei confronti del governo, ben comprendendo le nostre ragioni e preoccupazioni".