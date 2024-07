Sindacato di base Cub Comune di Pisa: "Relazioni sindacali limitate e malcontento del personale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da alcuni mesi abbiamo inviato innumerevoli lettere e richieste senza mai ricevere risposte. E' ormai prassi consolidata limitare le relazioni sindacali alla contrattazione del Fondo della produttività o su materie eargomenti che rientrano esclusivamente tra le priorità della amministrazione.

Alcune questioni dovrebbero trovare invece, a logica, ascolto dalla parte pubblica ad esempio quando si parla di questioni inerenti le politiche del personale come il fatidico stacco dei dieci minuti (la risposta fornita non è giudicata da parte nostra esaustiva e chiarificatrice) o sulle interruzioni delle sei ore. Perfino richieste come quella di un Regolamento interno sulla mobilità interna e l'aggiornamento del Regolamento degli incentivi non hanno ricevuto risposta alcuna.

Ad oggi non è dato sapere la tempistica della pubblicazione delle graduatorie inerenti le progressioni orizzontali 2023 e quella delle selezioni, con pubblicazione del relativo bando, delle verticali. Perfino la richiesta di diversificare il riposo settimanale in occasione della Luminara si è scontrata con un muro di gomma eretto senza alcun rispetto per il personale che in ogni caso ha fornito la propria disponibilità al lavoro domenicale. Ci sembra quindi evidente l'assenza di politiche del personale degne di questo nome persistendo la incapacità dell'assessorato e della direzione personale di calendarizzare degli incontri o fornire risposte a quesiti importanti.

Da parte della scrivente organizzazione sindacale è forte la convinzione che un corretto sistema di relazioni sindacali si costruisce sul reciproco ascolto e sulla capacità di fornire risposte esaustive senza rinviarle alle calende greche. Anche un monitoraggio della riorganizzazione avvenuta si renderebbe necessario alla luce di alcuni fatti incontrovertibili come l'utilizzo dei supporti logistici da parte delle manifestazioni storiche, supporti logistici indispensabili vista la mole di lavoro richiesta. E' evidente che da parte del personale comunale persista un profondo malcontento rispetto al quale la parte pubblica fa semplicemente orecchie da mercante.

Sindacato di base Cub comune di Pisa