La richiesta del sindacato di Polizia: "Serve una nuova sede per la Questura"

"Da molto tempo, già negli anni '80, si evidenzia la necessità di dare alla Questura di Pisa una nuova sede rispetto a quella di Via Lalli, adeguandola alle diverse esigenze che una moderna amministrazione oggi ha rispetto ai decenni passati": è il messaggio lanciato da Pietro Taccogna, segretario provinciale del sindacato di Polizia Lo Scudo. "Non è più accettabile, infatti, che settori che vedono un numero di utenti ormai decuplicato più volte negli anni, come l’Ufficio Immigrazione, abbiano accessi e sale di attesa del tutto inadeguati sia al flusso costante di cittadini stranieri sia alle esigenze del personale di Polizia e civile che oggi deve fornire un servizio in locali dagli spazi assolutamente insufficienti e inadatti a tipologie di attività anche molto diverse e delicate".

Lo Scudo continua: "Anche altri uffici al pubblico devono forzatamente convivere a pochi metri tra loro e con accessi comuni anche con settori altamente operativi e info-investigativi, ponendo anche criticità in termini di sicurezza. Dalle camere di sicurezza ai servizi igienici, oggi inesistenti o gravemente carenti, dal superamento delle barriere architettoniche all’eccessivo numero di personale necessario al controllo dei diversi accessi allo stabile, fino a situazioni strutturali che non possono più essere risolte con costosi e insufficienti interventi tampone, tutto indica quanto ormai sia tempo che si costruisca una nuova questura, con un progetto che tenga conto delle reali esigenze di servizi ed esigenze molto diverse e specifiche, ponendo finalmente fine alla consuetudine, retaggio del dopoguerra, di costringere le Forze di polizia ad adattarsi a strutture originariamente nate per altre esigenze, lì dove una moderna ed efficiente amministrazione statale dovrebbe darsi sedi progettate per ottimizzare risorse e migliorare servizi e sicurezza. Auspichiamo, quindi, che le autorità politiche e amministrative preposte vogliano aprire un tavolo di confronto che dia l’input necessario e urgente affinché dalle tante ipotesi del passato, alcune perfino peggiorative, si passi alla fase realizzativa in tempi relativamente brevi".