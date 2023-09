Apes, l'attacco della Uil: "Nessun coinvolgimento del sindacato per le scelte sul personale"

"Cambia la Direzione APES ma i metodi restano i soliti. Purtroppo anche la nuova Direzione APES non considera il rapporto con il sindacato un elemento positivo per cercare di risolvere gli innumerevoli problemi esistenti e per migliorare i servizi gestiti da APES". Ad intervenire sull'Azienda pisana di edilizia residenziale è la Uil Fpl Pisa che evidenzia: "Avevamo chiesto che ci fossero inviate le informazioni sulle scelte adottate che coinvolgono il personale, atto previsto anche dal contratto di lavoro, ed invece sono stati pubblicati senza inviarli preventivamente al sindacato. Così come nel febbraio scorso la Direzione ha modificato il servizio URP senza darne preventivamente comunicazione alla rsu. In particolare sulle scelte del personale adottate dall’azienda si tiene poco conto della valorizzazione del personale interno e della progressione di carriera, al fine di migliorarne la professionalità e la motivazione sul lavoro. Ci pare che la gestione del personale così come individuata dalla Direzione abbia creato disagi e malumori".

"Da tempo - proseguono dal sindacato - chiediamo l’apertura dei tavoli di trattativa sul contratto decentrato per iniziare a confrontarci su welfare; sulla verifica dell’organizzazione aziendale del personale; per il recepimento dell’accordo nazionale sullo smart working; sugli spazi 'insufficienti' della struttura di piazza Facchini; sulla sostituzione immediata del funzionario dell’area contabile, prossimo alla pensione, per non creare anche problematiche contabili; argomenti ritenuti da noi prioritari, ma purtroppo non abbiamo ancora ricevuto convocazioni in merito".

"Questa sigla sindacale - concludono dalla Uil - vuole portare a conoscenza l’opinione pubblica di queste problematiche al fine di favorire una inversione di rotta che migliori i servizi al cittadino e salvaguardi l’enorme patrimonio pubblico gestito da APES".