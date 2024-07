Rsu Apes Pisa: "Sindacato, un orpello per i vertici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come volevasi dimostrare. L’atteggiamento di leggerezza e sufficienza da parte dell’Azienda nei confronti della Rsu aziendale si palesa nuovamente. Infatti è stato pubblicato il bando per coprire il posto di Quadro (posto apicale), dopo un anno che era stata chiesta la copertura del posto medesimo, ma nulla è stato inviato al Sindacato ed alla Rsu. Nessuna informazione o comunicazione, come prevede tra l’altro il contratto Federcasa. Per l’assunzione di personale in categoria A1 è stata richiesta, oltre alla laurea specifica per il posto messo a selezione, l’iscrizione agli ordini professionali di almeno 3 anni. Nel bando del Quadro si richiede solo la laurea in economia e commercio ma non un’esperienza perlomeno quinquennale in altre Aziende o iscrizioni ad ordini di pari anni richiesti per l’assunzione di cui sopra, considerata la funzione e il ruolo altamente specializzato (gestione del bilancio dell’azienda) che si andrà a ricoprire. Le decisioni della Direzione supportate dalla parte politica, hanno creato un clima di scontentezza all’interno dell’Azienda. I dipendenti con la loro abnegazione hanno portato avanti l’azienda, ma di contro l’azienda ha proceduto su strade che hanno solo peggiorato la qualità del lavoro con ripercussioni sui servizi erogati all’utenza.

La RSU aziendale Apes Pisa