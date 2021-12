Il 2022 della città: nuovi investimenti del Comune per rendere Pisa sempre più attrattiva

Soddisfazione per quanto realizzato nell'anno che volge al termine. Orgoglio per i risultati attestati a livello nazionale. Determinazione per i progetti da avviare o portare a termine nel 2022. Sono le tre direttrici sulle quali si muove il bilancio di fine 2021 stilato dal sindaco Michele Conti, all'indomani dell'approvazione del Bilancio di previsione per il 2022. "L'anno si è chiuso con questo voto - commenta il sindaco - ringrazio tutti i consiglieri, sia di maggioranza che dell'opposizione, per il dibattito e l'instancabile lavoro profuso nelle ultime sedute. Da parte di tutti è arrivato un contrbuto prezioso per il bene della città, del Comune e della sua popolazione".

Poi Conti enuncia gli ambiti nei quali la sua amministrazione interverrà nel nuovo anno: "La pandemia non accenna ad affievolire la sua morsa. Rimangono perciò centrali gli interventi a sostegno delle fasce di cittadini più fragili e delle categorie professionali maggiormente colpite dall'emergenza economica. Non mancheranno ovviamente gli investimenti per migliorare il volto della città, proiettarla nel futuro e renderla sempre più attrattiva: sul piano di nuovi intestitori e soggetti interessati a sviluppare imprese e affari sul territorio, e anche sul piano dell'accrescimento della popolazione residente". Un tema, quest'ultimo, che sta molto a cuore al primo cittadino: "L'obiettivo è il raggiungimento dei 100mila residenti. C'è un motivo ben preciso: più abitanti ha la città, maggiore è il patrimonio reinvestito nelle imprese e nelle aziende del territorio. E accanto a ciò diminuirà anche il pendolarismo individuale, compiuto cioè a bordo delle auto private. Troverà slancio la mobilità sostenibile, verranno sfruttati maggiormente i trasporti pubblici, ci sarà meno traffico e l'ambiente ne risentirà meno".

"Il risultato ottenuto con la classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore - prosegue Conti - ci dà la conferma che abbiamo imboccato la giusta direzione. Il 2021 si chiude con il 22° posto di Pisa a livello nazionale, con un miglioramento costante dal 2018, anno di insediamento della giunta". A detta del sindaco "la città sta dimostrando di funzionare: il tessuto commerciale è vivo, le eccellenze universitarie contribuiscono a creare valore nell'ambito dell'istruzione e anche in termini di ricchezza, combattiamo a spada tratta le criticità sociali amplificate dalla pandemia".

Poi uno sguardo a quello che sarà il 2022, un anno importante per i molti progetti in cantiere e per quelli che prenderanno il via. "Il più importante è sicuramente il Pinqua, con i tre progetti di riqualificazione di Pisanova, via Rindi/via Piave e Gagno: un intervento da 45 milioni di euro che sarà coperto interamente da fondi del PNRR. Inoltre cercheremo di intercettare ulteriori risorse dal fondo per realizzare altri progetti legati alle infrastrutture scolastiche, sportive e alla rigenerazione storico-culturale". In merito ai fondi del PNRR non manca anche una stoccata alla Regione: "La Toscana, stando alle fonti ufficiali, si piazza al dodicesimo posto in Italia per risorse ricevute - commenta Michele Conti - e su queste c'è da registrare uno sbilanciamento ingiustificato a favore della zona interna".

Dopo la bordata, il sindaco elogia l'intera squadra di dirigenti e tecnici: "Gli uffici, coordinati e indirizzati dagli assessori, hanno svolto un lavoro eccezionale. Il Comune ha incassato fondi da tutti i bandi nazionali ed europei ai quali ha partecipato. L'ultimo esempio è il milione di euro ricevuto per l'ampliamento della rete di piste ciclabili urbane". Altri interventi centrali che arriveranno a compimento o prenderanno il via nel 2022 sono il recupero di palazzo Pretorio, il parco urbano di via Bixio, il Binario 14, il recupero dell'ex distretto militare con un progetto di housing sociale, la riqualificazione dell'ex convento di Santa Croce in Fossabanda assegnato alla Scuola Superiore Sant'Anna, il ponte ciclopedonale Riglione-Cisanello, l'ultimazione della riqualificazione delle piazze di Marina e il completamento del parco urbano di Cisanello.

"Nella prima parte del 2022 puntiamo anche a definire finalmente il futuro del cosiddetto 'rudere Pampana' - prosegue Conti - gli eredi hanno manifestato una discreta apertura ad approdare a una soluzione condivisa. Siamo in attesa del progetto di recupero che punta a creare dei nuovi palazzi dove ancora oggi ci sono le rovine. Inoltre è avviata anche l'interlocuzione con l'autorità di bacino per il recupero del bar Salvini. Quell'area è in minima parte di proprietà comunale e in maggioranza di proprietà demaniale. Una volta trovato il punto d'incontro partirà il bando ufficiale per il progetto di riqualificazione: auspico entro e non oltre la primavera". Infine la partita del suolo pubblico e delle licenze commerciali. "Per quel che riguarda il primo punto - conclude il sindaco - sicuramente non ci saranno novità fino al 31 marzo 2022. data di scadenza dello stato di emergenza. Ma verosimilmente le misure attuate dall'amministrazione rimarranno in vigore fino alla fine dell'anno, con piccole distinzioni legate a singole situazioni che presentano eccessive criticità per i residenti. Discuteremo invece sul blocco delle licenze, in particolare per alcune categorie di commercio, relativamente al centro storico".