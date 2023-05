Il sindaco Michele Conti guarda al futuro: "Già al lavoro per continuare a migliorare Pisa"

"Subito al lavoro, i festeggiamenti per la vittoria sono già alle spalle. Mi sono concesso appena il tempo di accudire l'orto e, prima di recarmi in ufficio, ho accompagnato mia figlia al ritrovo per la partenza di una gita con la scuola. Lei e tutta la mia famiglia mi sono stati accanto e mi hanno supportato con un amore enorme in questa lunga cavalcata verso la rielezione. Adesso dobbiamo lavorare ventre a terra per continuare a migliorare Pisa". Trasuda felicità ed emozione il volto di Michele Conti all'indomani del ballottaggio che lo ha confermato alla guida del Comune fino al 2028: "Sarò il sindaco di tutti i pisani, senza distinzioni né etichette politiche".

Il neoeletto primo cittadino sottolinea con orgoglio: "Dalle urne è uscita la preferenza netta e forte della cittadinanza per il civismo vero, quello rappresentato all'interno della coalizione di centrodestra. Questo movimento ha avuto un ruolo importante nella vittoria dello schieramento e alcuni elementi verranno sicuramente coinvolti nella composizione della giunta e per altri ruoli che si apriranno". Conti però ferma sul nascere il 'toto-nomi' sugli assessorati e sulle altre figure chiave della futura consiliatura: "Procederemo speditamente, ma senza farci prendere dalla fretta di disegnare in tempi troppo rapidi la nuova squadra. Sia per quel che riguarda la parte amministrativa che per le municipalizzate affronteremo la questione delle nomine con un confronto serrato, sereno e privo di attriti. Abbiamo vinto le elezioni con lo spirito di squadra e lo manterremo per i prossimi cinque anni".

Qualche anticipazione sfugge comunque: "Manterrò la delega al bilancio e sarà confermato l'assessorato alla disabilità. Verrà introdotto anche l'assessorato per i rapporti con l'Università, perché rappresenta una ricchezza unica per il nostro territorio e abbiamo il dovere di costruire una sinergia concreta".

Le priorità

Dopo la conferma incassata dagli elettori, Michele Conti apre l'agenda e indica la linea da seguire nei prossimi cinque anni: "Istituiremo una cabina di regia tecnico-politica per la messa a terra dei fondi provenienti dal Pnrr per la realizzazione di tutti i progetti per i quali abbiamo ottenuto finanziamenti. Pisa è la seconda città della Toscana, dopo Firenze, per ammontare di fondi intercettati: abbiamo a disposizione 67 milioni di euro da tradurre in progetti realizzati entro il 2026. Non possiamo perdere questa opportunità unica di ridisegnare il volto del Comune".

Uno dei primi progetti che passerà alla fase esecutiva è la realizzazione del parco urbano della Cittadella "per un ammontare di 7 milioni di euro - prosegue Conti - poi c'è il grande capitolo della riqualificazione degli asili nido comunali e la prosecuzione del rinnovamento dei lastricati in centro". In parallelo c'è la grande partita della riqualificazione e riconversione dell'area del Santa Chiara: "Vi dovrà sorgere un polo congressuale in grado di primeggiare a livello europeo e mondiale. Quell'area è incastonata all'interno di un sito Unesco, innervato già da un discreto tessuto di infrastrutture che dovremo implementare e migliorare".