Il sindaco Conti al Cep per il tradizionale scambio di auguri con cittadini e famiglie

Scambio degli auguri natalizi stamani al Cep tra il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato da membri della Giunta Comunale e consiglieri comunali, e gli abitanti del quartiere. Come ormai prassi da inizio mandato, ogni anno il sindaco di Pisa incontra cittadini e famiglie dei quartieri per scambiarsi gli auguri di Natale e ascoltare opinioni e richieste dei residenti. Una novità introdotta dall’amministrazione comunale negli ultimi quattro anni, che precede il tradizionale appuntamento natalizio degli auguri alle Autorità cittadine, che il Sindaco riceverà a Palazzo Gambacorti il prossimo venerdì 23 dicembre.

"Scambiarsi gli auguri con i cittadini ogni anno di un quartiere diverso - ha dichiarato il sindaco Michele Conti - è un’occasione importante per incontrarsi direttamente con i residenti, ascoltarli, recepire le loro richieste, parlare degli interventi realizzati e quelli in programma. In questi anni sono stati davvero tanti i momenti di incontro con i cittadini dei quartieri: assemblee pubbliche, incontri, sopralluoghi, ricevimenti nel mio ufficio e semplici confronti con le tantissime persone che mi fermano ogni giorno in strada per stringermi la mano e segnalarmi problemi. Stringere la mano e poter parlare con tante persone è un privilegio che mi arricchisce ogni volta, un piccolo gesto in cui ritrovo il senso profondo del mio impegno per la città e che sta alla base del rapporto di fiducia che si viene a creare tra cittadini ed amministratori, quando una città viene ben amministrata".

Durante lo scambio degli auguri, il Sindaco ha colto l’occasione per parlare degli interventi fatti e quelli in programma al Cep. "Ai quartieri più popolosi della città come Cisanello e il Cep - ha proseguito il Sindaco - abbiamo dedicato molta attenzione in questi anni, perché sono rimasti per molti anni trascurati, senza alcuna opera di manutenzione a strade, piazze, arredi urbani, verde, alloggi popolari, scuole e impianti sportivi. Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (via Michelangelo, Tesio, Lomi, Bernini, veneziano, Giotto, Buffalmacco, Donizetti, Rossini, Bellini, Delle Lenze, Brunelleschi) qui al Cep abbiamo creato la piazza di quartiere che mancava, piazzale Donatello, trasformando un parcheggio in uno spazio pedonale in cui i residenti si possono incontrare e fermarsi a parlare. Abbiamo risistemato le parti verdi a comune degli edifici popolari tra via Fabriano, via Veneziano e via Lomi, per farle tornare a essere vissute dagli abitanti. Abbiamo investito moltissime risorse nell’edilizia popolare, per recuperare e assegnare gli alloggi di resulta, oltre 45 qui al Cep. Abbiamo riqualificato il campo di calcio del quartiere e affidato regolarmente alla società che lo gestisce. Pochi giorni fa abbiamo presentato agli abitanti del quartiere e alle associazioni sportive il progetto per realizzare la nuova palestra polivalente per cui ci siamo aggiudicati il finanziamento dei fondi Pnrr per oltre 3 milioni di euro e che permetterà di dotare il quartiere di un impianto moderno e funzionale, con una grande area verde a contorno. Nei servizi educativi abbiamo scelto l’asilo nido e la scuola materna del Cep per dare vita a quello che sarà il primo Centro Zerosei della città, un progetto educativo innovativo che offrirà al quartiere un unico servizio integrato per la fascia d'età dei bambini piccoli".