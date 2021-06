Il sindaco di Pisa Michele Conti si è vaccinato questa mattina, 25 giugno. Lo scrive in un post su Facebook: "Stamani era il mio turno, ho appena ricevuto la prima dose del vaccino all’hub di Ospedaletto. Sono felice e fiducioso: ringrazio i medici e i volontari per il loro lavoro, per la disponibilità e per l’organizzazione".