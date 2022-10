Il sindaco di Pontedera Franconi incontra i dirigenti della Filarmonica Volere è Potere

Una storia lunghissima, partita nel 1835. E' quella della Filarmonica Volere è Potere, una delle più antiche associazioni del territorio e vera e propria ricchezza del tessuto culturale cittadino. Ieri 17 ottobre il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha visitato la sede, all'interno del Teatro Era, incontrando i rappresentanti del nuovo consiglio direttivo, in particolare il presidente Giuseppe Todaro e il direttore artistico Stefano Gatti ai quali ha portato il saluto e il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale per l'attività svolta.

"Volere è Potere è una istituzione storica che di anno in anno ha la capacità di riorganizzarsi, rilanciare e attrarre ancora giovani. E questo è un valore importante, oltre ovviamente all'attività svolta a disposizione della città nelle occasioni istituzionali, che porta la Filarmonica ad essere un punto di riferimento per il territorio", ha detto il sindaco.

Volere è Potere è una filarmonica di oltre 60 elementi, di fiati e percussioni che, regolarmente, è colonna portante per Pontedera nelle date canoniche della Festa della Liberazione, per quella della Repubblica, per il patrono San Faustino e per la Festa delle Forze Armate (prossimo appuntamento in cartellone per il 4 novembre) e in altre occasioni, ma anche scuola di musica, che attrae ragazzi da tutta la zona e che, una volta formati, entrano poi a fare parte del sodalizio.