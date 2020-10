Coronavirus: positivo il sindaco di San Miniato Giglioli

E' positivo al Coronavirus il sindaco di San Miniato Simone Giglioli. E' lui stesso che lo annuncia su Facebook dopo aver comunicato due giorni fa di essersi posto in isolamento per essere stato a contatto con una persona positiva. Oggi l'esito del tampone ha confermato la positività per il primo cittadino.

"Sono positivo a bassa carica, questo vuol dire che la carica virale è molto bassa. Mi hanno già programmato un nuovo tampone per vedere l’evoluzione. Io continuo a stare bene e in forma - afferma Giglioli - la bassa carica ha una contagiosità limitata o nulla. Per non rischiare, noi (moglie e figlio, ndr) chiaramente stiamo in isolamento. Tuttavia i miei contatti stretti sono pochi, non più di quattro. Anche alcune riunioni fatte tra lunedì e martedì sono state fatte in sicurezza e con l’uso dei DPI, e quindi mi sento di dire che non si sono corsi pericoli. Approfitto per ringraziare le tante persone che mi hanno chiamato, inviato messaggi di affetto, vicinanza o semplicemente per chiedere come stavamo o per sapere se avevamo bisogno di qualcosa. Vi invio un grande abbraccio (virtuale eh!). Ora non rimane che aspettare, armandosi di pazienza!".