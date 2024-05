Antenne dritte, lavoro di squadra e fiducia nel percorso di cura: sono gli ingredienti della 'ricetta' da seguire per tenere sotto controllo e combattere l'asma bronchiale in età pediatrica. Una patologia cronica che colpisce circa il 10% della popolazione infantile in Italia, troppo spesso sottovalutata o persino non riconosciuta.

Per tenere alta l'attenzione su questa malattia e per fornire ai piccoli pazienti e ai loro familiari le nozioni di base necessarie per affrontare al meglio le terapie farmacologiche, l'Aoup ha organizzato per martedì 7 maggio l'iniziativa della spirometria per bambini e bambine dai 6 anni di età nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Chiara, in collaborazione con gli specialisti di Pneumologia. Un evento che si inserisce nella ricorrenza della Giornata mondiale dell'asma bronchiale, che si celebra proprio in questo giorno.

"Parliamo di una patologia cronica che, se riconosciuta per tempo e trattata tempestivamente, ha un decorso positivo" spiega il professor Diego Peroni, direttore dell'Unità operativa di Pediatria e tra i referenti dell'evento. "E' molto importante, prima di tutto, riconoscere i sintomi di questa malattia - aggiunge il professore ordinario di Pediatria e direttore della Scuola di specializzazione di Pediatria dell'Università pisana - e questo sarà uno dei temi principali della giornata di approfondimento e prevenzione proposta ai genitori e ai piccoli pazienti".

Da una parte, quindi, i campanelli d'allarme da ascoltare per mettere in campo una corretta prevenzione; dall'altra le procedure da seguire per l'avvio del percorso clinico di cura. "I sintomi principali dell'asma bronchiale sono una tosse secca e stizzosa, il fischio al torace durante la respirazione del bambino, un grande affanno successivo a qualsiasi tipo di attività fisica e la ricorrenza degli episodi di tosse. Generalmente una volta al mese per più giorni".

Il professor Diego Peroni si sofferma anche su un altro aspetto: "Non bisogna sottovalutare i fattori di rischio che possono generare o acuire la patologia. Penso alle allergie e a fattori irritanti come il fumo di sigaretta e gli agenti inquinanti. Tutte queste semplici informazioni saranno fornite in modo chiaro alle persone che parteciperanno all'evento organizzato in Pediatria, per fornire quelle conoscenze di base che guidano i genitori e i familiari nel riconoscimento della patologia".

In ospedale lo strumento principale per la diagnosi della malattia è rappresentato dalla spirometria: "Chi ha aderito alla giornata potrà sottoporre il bambino o la bambina a questo esame, utile per individuare l'asma e stabilirne il grado di gravità". Una volta completato questo step, si passa alla terapia: "L'asma bronchiale in età pediatrica è una patologia cronica che, però, nella maggior parte dei casi arriva alla guarigione. Servono però costanza e determinazione nella cura e, come dico sempre ai piccoli pazienti e ai familiari, non si deve avere paura: con il farmaco e il tempo, la malattia regredisce. Bisogna mettere in campo un lavoro sinergico nel quale tutti hanno la medesima importanza: i medici specialisti, i genitori, il paziente e il pediatra di base".

Più specificamente, l'asma bronchiale viene trattata con "lo steroide inalatorio - conclude Diego Peroni - perché è un farmaco che non presenta gli effetti collaterali pesanti che invece si porta dietro il cortisone, utilizzato comunemente dalla popolazione adulta per trattare la stessa patologia".