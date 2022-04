Volterra22: on line la piattaforma per avere tutti gli eventi a portata di click

E' on line tutto il programma degli eventi e delle attività di Volterra22 Prima Città Toscana della Cultura. Un cartellone in continua e costante evoluzione e aggiornamento che presenta ad ora 300 appuntamenti, risultato di un importante e minuzioso percorso culturale partecipativo che vuole valorizzare tutte le realtà, le associazioni e gli enti che ne sono promotori, a partire dal confronto con i grandi temi proposti e con gli artisti e personaggi ospiti che hanno la funzione di catalizzatori di processi creativi.



Divisa in sezioni tematiche, la piattaforma digitale consentirà di sapere in tempo reale quali eventi sono presenti in città, nel territorio e nei comuni sostenitori del progetto di Volterra22. La piattaforma consente anche di poter fare ricerca per temi e per periodi temporali anche incrociandoli. Ogni evento è geolocalizzato, con descrizione, orario di svolgimento, e link al sito o alla pagina social.



Alla piattaforma si accede anche attraverso i QRcode che sono posizionati su tutto il materiale promozionale.Nei prossimi giorni sarà attiva anche la app di Volterra22, grazie al grande lavoro di Softhrod, che ha realizzato e sviluppato il sistema a partire dagli input operativi del progetto.