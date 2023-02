Nuovo sito web per Acque Spa

Un design moderno e intuitivo, una navigazione semplificata e una maggiore accessibilità sui dispositivi mobili. Sono solo alcuni dei vantaggi del nuovo sito web che Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, ha lanciato ufficialmente nelle scorse ore. Un progetto durato mesi, che ha portato al completo rinnovamento di uno dei principali canali di comunicazione, attraverso un cambio di piattaforma e un restyling estetico e funzionale, pur mantenendo invariato lo 'storico' indirizzo del sito: www.acque.net.

Gli obiettivi di questa 'mini-rivoluzione' sono molteplici: offrire un’esperienza d’uso migliorata per i propri utenti, favorire una migliore navigazione e un più facile accesso ai contenuti, sfruttare una veste grafica 'contemporanea' e più dinamica. Il nuovo sito ha naturalmente mantenuto anche i vecchi contenuti, ma da ora in avanti le nuove funzionalità consentiranno di accompagnare le informazioni con elementi grafici e multimediali che favoriranno anche una consultazione delle pagine più semplice e immediata, sia per chi accede da pc che per il crescente pubblico della versione mobile.

Il nuovo sito web è già online e disponibile all’indirizzo www.acque.net.