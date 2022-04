Sitting-volley, Giani al Dream Pisa campione d'Europa: "Grazie, da voi un grande messaggio"

"I più sinceri complimenti alla squadra di Pisa che si è laureata campione d’Europa di sitting-volley. E’ molto bello vedere come nel concreto lo sport sia motivo di inclusione sociale. E' bello festeggiare con queste ragazze uno straordinario successo che impreziosisce l’intera Toscana". Così si esprime il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel congratularsi con la squadra del Dream Pisa che ieri sera, superando in finale le slovene della Robust, si è aggiudicata la Champions league di sitting-volley, una disciplina derivante dalla pallavolo e praticata da atleti e atlete con disabilità motorie, la cui fase finale si è svolta in Toscana.