Situazione Covid in Toscana, Giani: "Contagi e ospedalizzazioni in ribasso, ma attenzione alta"

In Toscana sul Covid "c'è una tendenza al ribasso rispetto a mercoledì scorso. Sono stati inferiori anche i dati di lunedì e martedì rispetto alla scorsa settimana. I contagi rimangono comunque sempre alti, come alta rimane la guardia, ma vi è un ribasso anche su un ordine del 10%". E' quanto dichiara il presidente della Regione, Eugenio Giani, facendo il punto a margine della seduta di stamani dell'assemblea legislativa toscana sull'emergenza sanitaria.

"Ieri - prosegue il governatore - abbiamo avuto otto ospedalizzazioni in più e questo denota una decrescita dei ricoveri. Possiamo dire, quindi, che almeno sul piano dei contagi la data record è stata quella del 4 gennaio, adesso siamo in fase ancora leggermente, ma tendenzialmente, in calo. Questo ci porta a essere molto forti e determinati sulle vaccinazioni".

La campagna di immunizzazione ha visto proprio la Toscana "essere la regione che ha ampliato di più il plateau, serve molto per contrastare la diffusione del virus. Mi ha fatto molto piacere l'apprezzamento del ministro dell'Istruzione Bianchi a Sesto Fiorentino per il camper che ogni giorno va in una scuola diversa". Il ministro Bianchi, evidenzia ancora Giani, "mi ha fatto i complimenti proprio per questa modalità, che ha anche una efficacia a livello nazionale nel promuovere la vaccinazione in quella che è la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni".

Sulla revisione delle regole in merito ai colori delle restrizioni anti-Covid, Giani ha aggiunto che "proprio oggi ci sarà la riunione fra le Regioni. E' importante definire criteri che siano meno rigidi, più flessibili soprattutto per le scuole. E' inutile avere le lezioni in presenza, quando bastano due bambini positivi, magari totalmente asintomatici, per costringere alla didattica a distanza".

"E' importante - ha concluso - il tracciamento dei positivi e l'isolamento a casa nel momento in cui si riscontra questo, ma il numero di casi non può essere così limitato, come oggi è previsto, per determinare la dad. Per quanto riguarda i bambini e l'attività delle scuole oltre ai positivi non bloccherei altre persone, salvo che non siano non vaccinate".

