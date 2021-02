Coronavirus in Toscana, Mazzeo: "Situazione molto critica, remiamo tutti dalla stessa parte"

"La situazione è molto critica, come Regione abbiamo fatto degli interventi mirati di chiusura nelle zone più critiche della Toscana. E' il momento di remare tutti dalla stessa parte, servono controlli e sanzioni ma ognuno di noi può contribuire nel piegare la curva del contagio, non sono accettabili comportamenti che mettono a rischio la salute pubblica". Non nasconde la preoccupazione per l'andamento della pandemia il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo dopo che oggi, per il terzo giorno consecutivo, i contagi in Toscana superano quota mille, "non accadeva dal 19-20-21 novembre" rileva Mazzeo che evidenzia anche come "i ricoverati per Covid-19 sono 1053 (46 in più rispetto ad ieri, si avete letto bene), mai cosi tanti dal 23 dicembre".

"L'Rt regionale calcolato sui sintomatici è 1,19, la settimana scorsa era 1,20, rimane molto vicino alla soglia di 1,25 con cui scatta la zona rossa - aggiunge ancora Mazzeo, quasi a voler preparare i cittadini al peggio con un arancione che dall'8 marzo potrebbe lasciare spazio al rosso e alle maggiori restrizioni previste - cala l'incidenza sulle persone over 80, segnale positivo che dimostra che le vaccinazioni funzionano, mentre aumentano i casi di contagi tra i giovani, questa settimana l'età media dei positivi è 44,54 mentre ad inizio gennaio l'eta media dei positivi era 50,54. Riusciamo a tracciare il 100% dei casi, questa è una buona notizia" sottolinea Mazzeo che fa il punto sui vaccini: "Prosegue la campagna vaccinale: siamo a 296mila somministrazioni, 217mila prime dosi e 79mila richiami. La Toscana ha somministrato l'81% delle dosi ricevute, seconda regione in Italia dopo Valle d'Aosta".