A contatto con un positivo, attende 10 giorni per avere il risultato del primo tampone

Un'odissea quella vissuta da una studentessa dell'ultimo anno di un istituto superiore di Pisa, prigioniera in casa e alle prese con una situazione che sta diventando negli ultimi tempi una 'normalità' di tanti in isolamento perchè venuti a contatto con un positivo e che attendono con trepidazione notizie sull'esito del tampone per riacquistare un po' di libertà.

"Il 10 ottobre sono stata chiamata dall’Asl perchè mercoledì 7 ero stata a contatto con un ragazzo che è risultato positivo al tampone - ci racconta la ragazza - a quel punto è scattata la quarantena e sono stati previsti due tamponi, a distanza di una settimana, per uscire. Ho effettuato il primo tampone lunedì 13 ottobre al drive-through di Pisa, e mi avevamo detto di aspettare 48 ore. Trascorse le 48 ore senza notizie ho cominciato a mandare segnalazioni ed a chiamare il numero verde della Asl. Non ho più saputo nulla di questo tampone sino a ieri, giovedì 22 ottobre, quando ho ricevuto l’esito negativo - prosegue la studentessa - nel frattempo martedì 20 avevo fatto un altro tampone, sempre al drive-through. Oggi è venerdì 23 e ancora non so il risultato. Io sto bene, non ho sintomi, ma sono chiusa in casa da due settimane ormai e non so quando l'esito del secondo tampone arriverà visto che per il primo sono stati necessari 10 giorni".

"Sto seguendo le lezioni da casa, ma è molto difficile - conclude esasperata la ragazza - sono a conoscenza della grande quantità di test richiesti però credo sia assurdo che siano necessari 10 giorni per analizzare un tampone".

