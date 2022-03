A San Giovanni alla Vena taglio del nastro per il nuovo skate bici park

Inaugurato venerdì 18 marzo, con una festa spontanea di bambini, bambine e ragazzi, lo skate bici park di San Giovanni alla Vena, in Piazza della Repubblica, nel comune di Vicopisano.

"Siamo particolarmente contenti ed emozionati - ha detto il sindaco Matteo Ferrucci, presente all'inaugurazione con tutta la Giunta - della realizzazione di questa opera, la sua storia è bella, uno splendido esempio di partecipazione e di cittadinanza attiva per le quali non c'è eta. Qualche tempo fa un gruppo di bambini e bambine scrisse a me e all'amministrazione per sollecitare la realizzazione di uno skate bici park in Piazza della Repubblica a San Giovanni, un intervento che avevamo inserito nel nostro programma e che a loro stava molto a cuore. Non solo, ci presentarono anche un progetto, durante una riunione in sala consiliare. E noi ci siamo adoperati, insieme agli uffici, per raggiungere questo obiettivo. Ma il nostro grazie va soprattutto a questi piccoli grandi cittadini e cittadine, magari amministratori del futuro, chissà!".



Sono intervenute anche le due giovani progettiste, all'origine di tutto: Gianna Di Paola e Agata Giommarelli, 12 anni e idee chiare: "Siamo molto contente che lo skate bici park sia stato terminato e sia ora a disposizione dei nostri coetanei - hanno detto - e ringraziamo l'amministrazione perché ci ha subito ascoltato, ha accolto il nostro progetto e le nostre osservazioni, ci ha convocato per diversi incontri in Sala Consiliare e ci ha aggiornato in ogni fase, sia quando c'erano problemi e difficoltà, sia quando sono stati superati, dandoci sempre attenzione e fiducia".

L'assessore all'Ambiente, Fabiola Franchi, ha chiesto ai bambini di avere cura dello skate bici park anche tenendolo pulito: "E' chiedendo agli altri di tenerlo pulito, facendovi sentire con chi sporca questo vostro bello spazio. Se ognuno di noi fa la sua parte l'ambiente respira e migliora a beneficio di ognuno di noi. Siete d'accordo?". La domanda è stata accolta da un coro di sì e da un grande applauso.



"Dopo una serie di vicissitudini burocratiche e di incontri con la Soprintendenza, di sopralluoghi e di attese il progetto è stato approvato - ha spiegato il vicesindaco Taccola, con delega alle opere pubbliche - e lo skate bici park è stato finalmente ultimato. Una cosa che ci riempie di gioia. Quest'area in Piazza della Repubblica, grazie al parco giochi, del tutto accessibile, e alla ex scuola, che accoglie doposcuola e ludoteca, gestiti da Orcotondo, e il centro di aggregazione giovanile Spazio ai Giovani, gestito da Arnera, diventa, in questo modo, sempre più un 'polo' dedicato ai piccoli e ai giovani, dove ritrovarsi e".