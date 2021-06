Prende il via 'SMAM 4 you': decolla l'estate di Santa Maria a Monte

L'estate di Santa Maria a Monte prende il via con 'Smam 4 You – Il Castello rivive', il nuovissimo progetto di valorizzazione turistica realizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte. Una serie di novità illustrate a imprenditori, commercianti, titolari di strutture ricettive, aziende agricole, bar e ristoranti nel corso della presentazione tenutasi nella cornice dell'Osteria di Pozzo di Santa Maria a Monte, alla presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, del sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella, del vice sindaco Manuela Del Grande e dell'assessore allo Sport Luca Vanni.

"Un progetto che punta a rilanciare e valorizzare Santa Maria a Monte e il suo territorio per farlo vivere come destinazione turistica" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Che prende il via con l'inizio dell'estate grazie all'impegno e al diretto coinvolgimento delle attività commerciali attraverso un un network di iniziative, strumenti di promozione, opportunità e attività esperienziali davvero innovativo". Il presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Fulvio Pratesi, ideatore del progetto in collaborazione con Camilla Salvini, presenta le novità di 'Smam 4 You': "Abbiamo sviluppato un sito internet dedicato al quale tutte le attività interessate ad avere il loro spazio possono aderire: www.smam4you.com. Su questo portale chiunque può vedere tutto quello che c'è a Santa Maria a Monte: cosa vedere, dove comprare, dove mangiare e dove dormire, arricchito poi da curiosità e dalle iniziative presenti sul territorio".

Una di queste è proprio l'apertura dei musei del borgo a forma di chiocciola. "Per la prima volta, per tutti i sabati e le domeniche del periodo estivo, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, i musei di Santa Maria a Monte saranno aperti al pubblico, in modo da far scoprire a turisti e visitatori le bellezze di gioielli nascosti come Casa Carducci e il Museo Civico della Beata Diana". "Gli eventi estivi cominciano da stasera con 'Musica sull'uscio', serate di musica dal vivo nei locali del borgo a partire dall'ora dell'aperitivo, nel rispetto delle normative anti-covid - sottolinea Pratesi - e proseguiranno per tutti i venerdì, sabato e domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Fino al 30 giugno inoltre Casa Carducci ospiterà la mostra di arte contemporanea 'I colori dell'anima' dell'artista Veronica Cairo, e per tutta l'estate vedrà iniziative dedicate all'arte".

Il punto forte di Smam 4 You sono le attività esperienziali, come spiega ancora Pratesi: "Grazie alle Smam Card presenti nelle attività e strutture del paese turisti e visitatori potranno fare da subito attività sul territorio, come tour con bici a noleggio e auto d'epoca, degustazioni, assaggi di miele e visite alle arnie presso aziende agricole specializzate e molto altro. L'altra novità sono le prime cartoline digitali di Santa Maria a Monte, che permetteranno a turisti e visitatori, ma anche ai cittadini, di scattarsi una foto nel borgo e inviarla, tramite la App Pemcard, direttamente all'indirizzo desiderato". Per maggiori informazioni e per aderire al progetto è possibile contattare Confcommercio Provincia di Pisa, (Lorenzo Lazzerini telefono 3200861545, mail: l.lazzerini@confcommerciopisa.it), Fulvio Pratesi, 3294342521; Camilla Salvini, 3466265689, mail ccnsmam.confcommercio@gmail.com).