Spaccio di droga nei boschi del volterrano: smantellato bivacco

Intervento dei Carabinieri di Volterra, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Forestali di Riparbella, in un'area boschiva del territorio, dove nei mesi precedenti

erano già stati identificati e segnalati - come assuntori di sostanza stupefacente - alcuni acquirenti.

Da qui, la decisione di svolgere servizi più approfonditi all’interno delle aree verdi per intervenire adeguatamente.

Nella circostanza, è stato rinvenuto un bivacco, comprensivo di tenda da campeggio, vestiti, sacchi a pelo, carbonella per accendere il fuoco, alimenti di vario genere e quindici batterie per auto utilizzate per ricaricare telefonini e personal computer.

L’area è stata bonificata ed il materiale consegnato al locale centro di smaltimento rifiuti.