Trovato con lo smartphone rubato grazie alla localizzazione, in casa altri telefoni e 2 pc rubati

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno rintracciato e denunciato per ricettazione una persona, a seguito della denuncia di furto di uno smartphone. La vittima ha segnalato ai militari di poter rintracciare il luogo in cui si trovasse il cellulare, grazie ad un'app di localizzazione. E' così che i militari si sono presentati nel posto indicato, sorprendendo il sospettato sull'uscio di casa. A quel punto non sono è stato ritrovato lo smartphone, ma dopo la perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto nell'abitazione altri 6 telefoni cellulari e 2 pc portatili, per i quali il soggetto non ha saputo dare giustificazione. Gli oggetti sono stati quindi sequestrati.