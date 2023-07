Automobilista si sente male alla guida: soccorso dalla Polizia municipale

Intervento della Polizia Municipale di San Giuliano Terme che ha soccorso un uomo, fermo in uno slargo lungo la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, che lamentava forti dolori all'addome ed uno sbandamento visivo con successivo formicolio agli arti superiori. Gli agenti in servizio, durante un servizio di controllo del territorio nel tardo pomeriggio di lunedì 24 luglio, hanno notato l'auto e hanno immediatamente prestato aiuto al malcapitato, chiamando tempestivamente i soccorsi del 112 e provvedendo a farlo uscire dall'abitacolo, adagiandolo a terra con le gambe alzate sull'asfalto, mentre nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi continuavano a prestare assistenza all'uomo bagnando in maniera continuativa le parti più esposte e cercando di alleviare la calura della giornata sventolando una cartellina.



Durante l'attesa dei soccorsi l'automobilista ha telefonato ai familiari. Una volta giunta l'ambulanza del 118 con medico a bordo per prestare i primi soccorsi, l'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso di Pisa, mentre gli agenti municipali hanno recuperato il veicolo trasportandolo al comando sangiulianese.

"Ringrazio gli agenti per essere intervenuti e per aver prestato aiuto al conducente del mezzo e mi rallegro, come sempre, per la grande tempestività esercitata come nel caso di altre situazioni di emergenza accadute nei mesi scorsi a seguito di incidenti o di frangenti necessitanti un primo soccorso - afferma il sindaco Sergio Di Maio - mi riferisco in particolare allo scorso febbraio, quando un veicolo della Polizia penitenziaria con a bordo alcuni detenuti, nel corso di un sinistro causato da un'auto, si ribaltava finendo nel fosso del Mulino lungo la statale. Ricordo anche come siano stati rintracciati autori di sinistri stradali e danneggiamenti di beni pubblici dopo attività investigativa della Municipale. A tutto il corpo sangiulianese auguro buon lavoro per il periodo estivo, spesso sollecitato da una forte presenza di vetture che attraversano il nostro territorio. All'uomo soccorso esprimo un sentito augurio di pronta guarigione".