Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco di Cascina, oggi 6 ottobre, in aiuto di una cavalla, Cheyenne, in via Le Prata a Crespina-Lorenzana. A causa di un malore l'animale era impossibilitato a rialzarsi. Per superare la condizione pericolosa per la salute sono state necessarie alcune ore di assistenza, insieme alla veterinaria. Sono state utilizzate l'autogru proveniente da Pisa e un'apposita imbragatura per tirarla su. Intorno alle 13.30 la cavalla si presentava in buona salute.