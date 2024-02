Soccorso dopo un incidente stradale dai Carabinieri: era ubriaco

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà un conducente per guida in stato di ebbrezza. Nel dettaglio, i militari sono intervenuti in una località del comprensorio, dove era stato segnalato un incidente stradale. Giunti sul posto, i militari hanno riscontrato che un’autovettura era andata a sbattere contro due veicoli in sosta ai margini della strada. Il conducente, immediatamente soccorso dai militari, è stato sottoposto ad alcool test, risultando positivo con un tasso superiore al triplo del consentito dalla Legge. E' scattata quindi la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, insieme alla segnalazione all'Autorità amministrativa per le valutazioni connesse al permesso di guida.