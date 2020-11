Soccorso: verso la formazione di un gruppo cinofilo per l'Associazione Nazionale Carabinieri

Nei giorni scorsi Emilio Greco e Alessio Giani del nucleo provinciale Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) si sono recati al 'Campo delle emozioni' asd in via delle Colline per Legoli a Pontedera. Il campo, gestito dalla socia Anc Chiara Menichetti, è un punto riferimento in zona per la cultura cinofila del soccorso sia per gli adulti che per i giovanissimi che si affacciano a questo servizio e disciplina, quali ad esempio i ragazzi della squadra figuranti juniores o dei conduttori juniores. "L'intenzione - spiegano Giani e Greco - è quello di creare un gruppo cinofilo del nucleo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri per cui, grazie alla disponibilità di Chiara Menichetti e dell'area adibita all'addestramento, stiamo pensando ad un percorso che ci porti ad avere volontari e cani formati per la ricerca delle persone scomparse in superficie e non solo. Al nostro interno, come socio Anc, oltre a Chiara, è presente anche Riccardo Lemmi quale istruttore Ucsn (unità cinofila salvataggio nautico). I nostri volontari che costituiranno il gruppo cinofilo - concludono i responsabili del nucleo Anc - dovranno comunque sottoporsi ad un esame interno alla Anc dopodiché, se superato, potranno svolgere l'attività".