Società e associazioni sportive: pioggia di finanziamenti in arrivo

Società sportive, società sportive dilettantistiche e associazioni sportive potranno accedere a un finanziamento a medio e lungo termine, a condizioni agevolate. "Una misura straordinaria per sostenere le attività di uno dei settori più colpiti dall'emergenza Covid-19, di cui potranno beneficiare le imprese sportive del nostro territorio" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

"Tramite l'istituto del Credito Sportivo società e associazioni possono avere accesso a un finanziamento che potrà dare almeno un po' di respiro, in vista di una ripresa che auspichiamo avvenga il prima possibile. Palestre, scuole di danza e molte altre attività stanno pagando carissime le conseguenze dell'emergenza sanitaria, e dopo il primo lockdown sono rimaste chiuse ininterrottamente da novembre. Nonostante gli incassi azzerati, i costi per affitto, utenze e dipendenti non sono andati in stand-by, e oggi molte attività si trovano in grandissima difficoltà. Solo per quanto riguarda le associazioni sportive, che in tutta Italia contano 100mila centri sportivi che danno lavoro a un milione di operatori, è stimata una perdita di 8,5 miliardi rispetto all'anno precedente" sottolinea Pieragnoli.

"In particolare - aggiunge il direttore di Confcommercio - le società sportive potranno accedere a un finanziamento da un importo minimo di 25.000 euro fino a un massimo di 800.000 euro, mentre le società sportive dilettantistiche e associazioni sportive iscritte al Coni o al Cip affiliate da almeno un anno alle Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche potranno accedere a un finanziamento a tasso zero da un importo minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro".

Per informazioni più dettagliate e per assistere le società e associazioni sportive interessate nella presentazione delle domande Confcommercio Provincia di Pisa è a completa disposizione ai seguenti contatti: Lorenzo Lazzerini - 3200861545 (mail l.lazzerini@confcommerciopisa.it); Elisabetta Luppichini - 3473718798 (mail e.luppichini@centrofiditerziariopisa.it) e Susanna Petri - 3207726546 (mail s.petri@centrofiditerziariopisa.it).