Aeroporto: in partenza per il Regno Unito con quasi 30mila euro nel bagaglio a mano

Scoperto all'aeroporto di Pisa dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di 29.400 euro. Il denaro era nascosto nel bagaglio a mano di un cittadino turco residente in Italia in partenza per il Regno Unito. Il trasgressore ha usufruito del pagamento dell’oblazione immediata, visto che non sono emersi precedenti per simili violazioni.