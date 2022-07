Solidarietà al cda della Fondazione del teatro di Cascina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Le dimissioni dell’intero CDA della Fondazione Sipario toscana arrivano dopo mesi di segnali che facevano capire che all’interno della Città del Teatro di Cascina le cose non andavano bene, già in un nostro documento recente, in cui chiedevamo un incontro di maggioranza, avevamo sollecitato l’amministrazione comunale ad una maggiore attenzione sul teatro. Esprimiamo la nostra Stima e solidarietà all’intero CDA composto da Cateni Riccardo, Claudia Del Lungo , Andrea Paganelli, persone preparate e competenti, che si sono distinte per l’ottima gestione nonostante la mancata interlocuzione dell’amministrazione, con le loro dimissioni è stato lanciato un grido dall’allarme sul futuro della Città del Teatro, ora il Sindaco Betti dovrà far capire quali sono le sue vere intenzioni su quella struttura di rilevanza Nazionale. Dopo una serie di questioni sollevate a cui non ci è mai stata data risposta neppure all’ultima richiesta di riunione di maggioranza fatta pubblicamente 10 giorni fa per mezzo stampa, oggi la giunta Betti con una replica arrogante alle giuste sollecitazioni del consiglio di amministrazione mostra tutta l’incapacità ad affrontare seriamente i problemi che affliggono da anni il nostro comune. In questo breve cammino non vi è stato il necessario confronto per la realizzazione del programma concordato nonostante più volte da noi sollecitato. Non aver accolto i nostri appelli di un maggior coinvolgimento delle forze politiche di maggioranza è stato un grave errore della giunta Betti. Da parte nostra continueremo a spingere per realizzare il programma concordato nell’interesse dei cittadini dentro e fuori il consigli comunale.



Lista - Lavoro Sviluppo Ambiente