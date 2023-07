Solidarietà: dall'Alto Adige a Pisa per donare giochi ad Agbalt

Leucemia e tumori, Agbalt riceve in donazione dall'associazione 'Admo Alto Adige OdV Südtirol' e 'Run4children' materiale ludico per i bambini in cura presso il Centro Oncoematologico Pediatrico dell'Università Ospedaliera Pisana di Pisa, diretto dalla dottoressa Gabriella Casazza. Venerdì 14 Luglio alle 18 presso il Residence 'Isola dei Girasoli' situato in località Carraia 1 a San Giuliano Terme, è avvenuta la consegna da parte delle associazioni 'Admo Alto Adige Südtirol OdV' e 'Run4Children' del materiale.

'Admo Alto Adige Südtirol' è l'associazione donatori midollo osseo per l'Alto Adige che ha lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue. Presidente di questa associazione è una donna dalle mille qualità, Emanuela Imprescia insegnante che vive e lavora a Bolzano e autrice del libro 'DONO', Lettera alla sconosciuta che ha salvato mio figlio edito Feltrinelli. E' lei l'anima di questo meraviglioso progetto di solidarietà che non ha solo lo scopo di portare doni materiali ma soprattutto di educare i giovani alla solidarietà e all'esserci.

'Run4Children' è un'associazione umanitaria di Bolzano che si occupa di allestire auto R4 per partecipare al 4LTrophy che abbina l'avventura di un rally nel deserto marocchino con il trasporto di materiale didattico, sanitario e sportivo per associazioni che si occupano di bambini del deserto. Da qualche anno una delle 'vecchie' e fiammanti Renault 4 è allestita con il messaggio solidale di invito alla donazione di ADMO. Insieme le due associazioni hanno deciso di pensare anche un tour italiano verso le onco-ematologie pediatriche italiane e le associazioni che le supportano. Fare rete tra associazioni è il modo più bello per fare vincere la Vita. A bordo delle due R4 i piloti saranno profondamente motivati: Polí Alessandro, trapiantato di midollo osseo ben 12 anni fa da donatore straniero, Caragia Nicolae, donatore effettivo nel 2022, Landi Gaia, donatrice potenziale iscritta nel registro IBMDR e Polí Andrea, donatore potenziale e già pilota di R4 nel 4LTrophy 2020.

Per loro un viaggio senza comodità a bordo delle capricciose R4 che li porterà a conoscere da vicino la realtà per cui si sono resi disponibili: il dono unico, volontario, gratuito, disinteressato ed universale. Agbalt OdV - Associazione genitori per la cura e l'assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore, iscritta all’Albo Regionale del Volontariato, ha sede all'interno della Unità operativa di Onco-Ematologia Pediatrica che da anni svolge importanti attività di volontariato per migliorare la qualità di vita dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie così rare e ancora potenzialmente mortali.

Il residence 'Isola dei Girasoli' è formato da 12 appartamenti che sono gratuitamente messi a disposizione per tutte le famiglie che provengono da zone lontane. In seguito, il residence si è ampliato ed è nato il 'Villaggio del Sorriso', costituito da 2 costruzioni ognuna delle quali possiede la propria identità per funzione e forma. Inoltre l'associazione attraverso un servizio navetta provvede ad accompagnare i ragazzi ad effettuare terapie giornaliere in ospedale. Questo evento è la testimonianza di come le associazioni di volontariato sanno unirsi e fare squadra per essere di sostegno a chi è stato meno fortunato ed ha purtroppo ricevuto in dote dalla vita una brutta malattia. "Se vuoi arrivare primo corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme".