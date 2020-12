La sezione PD Lungomonte pisano aderisce all’iniziativa 'Solidarietà in Circolo'

La sezione del Partito Democratico del Lungomonte, che raccoglie gli iscritti delle frazioni di Rigoli, Molina di Quosa, Pugnano, Colognole, Patrignone e Ripafratta, aderisce all’iniziativa denominata 'Solidarietà in Circolo' ideata e promossa dal partito a livello nazionale per sostenere in questo delicato momento le famiglie e le persone più fragili ed in difficoltà.

Tramite i volontari e gli iscritti della sezione verrà effettuata una raccolta di generi alimentari dal 14 al 19 dicembre, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Il punto di raccolta stabilito si trova a Molina di Quosa presso l’ex negozio di alimentari 'da Sandra' in Via Statale Abetone, 203. Il punto sarà reso visibile dalla presenza delle bandiere del Partito Democratico. Quanto raccolto verrà destinato alle persone e famiglie in stato di indigenza direttamente o tramite la Pubblica Assistenza e la Caritas.

Il segretario della sezione PD Lungomonte Angiolo Bernardi: "Abbiamo il dovere di mobilitarci per non lasciare indietro nessuno, la nostra sezione aderisce a questa lodevole iniziativa nazionale, che mi aspettavo dal nostro partito per restare il più possibile vicini coi fatti alle fasce più deboli della popolazione, che purtroppo oggi, anche a causa della pandemia, sono sempre di più consistenti. Aderiamo con entusiasmo prendendoci sei giorni (mattina e pomeriggio) per poter raccogliere quanto più possibile da donare ai più bisognosi sul territorio. Chiedo a tutti i cittadini della zona di aderire; ringrazio anticipatamente chi ha messo a disposizione lo spazio per la raccolta e tutti coloro che con generosità parteciperanno e vorranno dare un contributo".

