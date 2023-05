Alluvione in Emilia Romagna: da Calci un contributo alle popolazioni colpite dalla calamità

La giunta comunale di Calci ha deliberato uno stanziamento di 2.000 euro in favore dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione. E' una, pur piccola, risposta concreta del Comune di Calci, a nome di tutta la comunità della Valgraziosa, agli appelli di aiuto e solidarietà giunti in questi giorni tanto dall'Emilia-Romagna quanto dalla Regione Toscana, che ha chiesto ai suoi Comuni la disponibilità di tecnici da inviare nelle zone alluvionate.

L'amministrazione calcesana, dato il numero ridotto di personale, è purtroppo impossibilitata ad inviare tecnici (ciò avrebbe comportato la chiusura di uffici e la sospensione di servizi alla cittadinanza) ma, vista la ferma volontà di fare comunque qualcosa in concreto, ha deciso di aderire alla raccolta fondi 'Per i nostri sindaci e le nostre comunità' promossa da Anci nazionale.

"Sappiamo che il nostro rappresenta un gesto poco più che simbolico - afferma il sindaco, Massimiliano Ghimenti - tuttavia pensiamo che se ciascuno, nei limiti delle proprie anche ridotte possibilità, fa qualcosa di concreto, la sommatoria degli aiuti potrà essere consistente. D'altronde quando abbiamo avuto bisogno noi, come territorio, in occasione del tremendo incendio del 2018, le opere di vicinanza e sostegno di moltissimi soggetti furono davvero importanti, sia concretamente che simbolicamente, e mai ci sentimmo da soli. Da qui la volontà di muoverci in rappresentanza di una comunità solidale come la nostra, scegliendo di sostenere l'iniziativa dell'Anci perché così le risorse andranno direttamente ai Comuni ed alle comunità colpite".