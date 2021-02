Solidarietà, l'esercito statunitense dona dispositivi sanitari all'Aoup

I soldati della Guarnigione dell'esercito degli Stati Uniti hanno consegnato questa mattina, lunedì 1 febbraio, scorte e furniture mediche per un valore di 500.000 dollari agli ospedali di Vicenza, Pisa e Livorno. La donazione rappresenta una parte di un più ampio pacchetto di furniture del valore di 10 milioni di dollari finanziate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in partnership con il Comando delle forze statunitensi in Europa e l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma.

Il pacchetto di aiuti testimonia l'amicizia di lunga data tra il popolo americano e quello italiano, ha affermato il generale Andrew M. Rohling, comandante della Southern European Task Force (SETAF) – Africa. "Da decenni il personale sanitario italiano svolge un ruolo fondamentale nel prendersi cura dei nostri soldati, dei civili e delle nostre famiglie" ha affermato Rohling. "Questo è ciò che facciamo per gli amici, questo è ciò che facciamo come vicini". Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, il governo degli Stati Uniti ha sostenuto l'Italia con circa 60 milioni di dollari in assistenza sanitaria, umanitaria ed economica, secondo l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma.

Di questi, 10 milioni di dollari di assistenza sono stati forniti dal dipartimento della Difesa e dal Comando delle forze statunitensi in Europa (USEUCOM) all’Agenzia italiana per la Protezione civile per la distribuzione in tutto il paese. Complessivamente la consegna odierna include 5.000 maschere pediatriche, 24.000 maschere facciali filtranti (10.000, FFP2 e 14.000 FFP3), 28.000 maschere chirurgiche, e oltre 1.600 camici chirurgici. Successivamente seguirà una ulteriore spedizione di 12.000 guanti in nitrile.

In Toscana sono state consegnate forniture a tre centri medici nelle zone di Pisa e Livorno. Ha partecipato alla consegna il Console Generale degli Stati Uniti Ragini Gupta insieme al personale militare statunitense di Camp Darby. "Oggi gli Stati Uniti sono affianco dell'Italia, come tante volte" ha detto il console Gupta. "Il nostro sostegno all'Italia durante la pandemia include decine di milioni di dollari in assistenza sanitaria, umanitaria ed economica fornita dal governo degli Stati Uniti e coinvolge il contributo fondamentale delle forze armate statunitensi".

Il colonnello Dan Vogel, comandante della guarnigione, nell’ultimo anno ha sovrinteso a tutte le operazioni per la gestione della pandemia, lavorando a stretto contatto con le istituzioni e gli enti locali per assicurare il rispetto delle misure adottate per contenere il contagio da parte del personale statunitense e garantendo il supporto italiano in caso di bisogno. "Speriamo davvero che questi dispositivi di protezione individuale possano aiutare i professionisti medici italiani che hanno fortemente sostenuto le nostre comunità militari statunitensi in Veneto, Toscana e altrove" ha detto Vogel.

Il sindaco Michele Conti, presenta alla consegna della fornitura sanitaria, ha ringraziato "le forze armate statunitensi, entrate ormai pienamente nel tessuto del territorio. E' un onore per noi". E il direttore generale dell'Aoup Silvia Briani ha aggiunto: "Siamo grati all'esercito statunitense. Abbiamo combattuto in prima linea negli ultimi dodici mesi, soffrendo molte perdite e sostenendo grandissimi sacrifici. Credo che lo sforzo messo in campo dall'Azienda sia stato apprezzato dalla Guarnigione italiana: il regalo che ci viene fatto oggi lo vediamo anche come un riconoscimento del nostro lavoro. Perciò ne siamo ancora più orgogliosi".